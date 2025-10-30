onedio
Yeni Bölüm Ortalığı Yıkacak: Uzak Şehir ve Deha’nın Yıldızları MasterChef’e Konuk Oluyor!

30.10.2025 - 22:34

MasterChef yayın hayatına güzel reytinglerle devam ederken önümüzdeki hafta yayınlanacak bir bölümleri için konuk olacak oyuncuları açıkladı! Uzak Şehir’le ününe ün katan Ferit Kaya ve en son Deha dizisiyle adından söz ettiren Melis Sezen 2 Aralık Salı günü MasterChef’te boy gösterecek!

İşte o bölümün fragmanı 👇

Melis Sezen ve Ferit Kaya’nın konuk olacağı bölüm salı akşamı 20.00’da ekranlarda olacak.

İkilinin mutfakla arası fragmana bakıldığında iyi gibi görünüyor. Hayranlar ise şimdiden alarmları kurmuş durumda. Bizleri eğlence dolu bir bölüm bekliyor!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
