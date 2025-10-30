Yeni Bölüm Ortalığı Yıkacak: Uzak Şehir ve Deha’nın Yıldızları MasterChef’e Konuk Oluyor!
MasterChef yayın hayatına güzel reytinglerle devam ederken önümüzdeki hafta yayınlanacak bir bölümleri için konuk olacak oyuncuları açıkladı! Uzak Şehir’le ününe ün katan Ferit Kaya ve en son Deha dizisiyle adından söz ettiren Melis Sezen 2 Aralık Salı günü MasterChef’te boy gösterecek!
İşte o bölümün fragmanı 👇
Melis Sezen ve Ferit Kaya’nın konuk olacağı bölüm salı akşamı 20.00’da ekranlarda olacak.
