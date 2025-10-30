Yaprak Dökümü’nde 2 Milyon TL’ye Satılan Köşkün Günümüzdeki Değeri Dudak Uçuklattı!
Bir dönemlerin efsanesi olan Yaprak Dökümü, yayınlanmasının üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala gündeme gelmeyi başarıyor. Diziyi günümüzde tekrar tekrar izleyenler de var, ilk defa açıp severek izleyenler de. Hal böyle olunca diziseverler de Yaprak Dökümü’ne dair içerikler üretmeye devam ediyor. @ulkeoloji adlı TikTok kullanıcısı da dizideki meşhur köşkün günümüz değerini hesapladı. Gelin birlikte öğrenelim!
İşte detaylar 👇
İçerik üreticisinin hesabına göre 2008’in 2 milyon TL’si günümüzün yaklaşık olarak 100 milyon TL’sine denk geliyordu.
