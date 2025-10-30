MasterChef'te Danilo Şef'in İmada Bulunduğu Yarışmacıya Demet Akalın'dan "Sinsirella" Yorumu!
MasterChef Türkiye'de mücadele sürerken dün akşam yayınlanan bölümde, Sümeyye eleme potası için isim yazdığında Danilo Şef, 'Şu an senin yaptığın ile Mert'in yaptığı aynı değil mi?' diye sordu. O anları sosyal medyada yeniden yakalayan Demet Akalın ise Sümeyye'ye 'Sinsirella' göndermesinde bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MasterChef'te zaman zaman temposu ve gerilimi yüksek, zaman zaman ise eğlenceli anlar yaşanmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
O anları izleyen Demet Akalın, Sümeyye'ye "Sinsirella" yorumu yaptı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın