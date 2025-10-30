onedio
MasterChef'te Danilo Şef'in İmada Bulunduğu Yarışmacıya Demet Akalın'dan "Sinsirella" Yorumu!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.10.2025 - 15:35

MasterChef Türkiye'de mücadele sürerken dün akşam yayınlanan bölümde, Sümeyye eleme potası için isim yazdığında Danilo Şef, 'Şu an senin yaptığın ile Mert'in yaptığı aynı değil mi?' diye sordu. O anları sosyal medyada yeniden yakalayan Demet Akalın ise Sümeyye'ye 'Sinsirella' göndermesinde bulundu.

MasterChef'te zaman zaman temposu ve gerilimi yüksek, zaman zaman ise eğlenceli anlar yaşanmaya devam ediyor.

Birbirinden iddialı isimlerin şampiyon olmak için ter döktüğü yarışmada, dün akşam bir kez daha eleme potasına gidecek isimler belli oldu. Kırmızı takımın kaybettiği oyunun ardından Sümeyye'nin Muratcan'ı yazması sebebiyle Danilo Şef, 'Şu an senin yaptığın ile Mert'in yaptığı aynı değil mi?' diye sordu.

O anları izleyen Demet Akalın, Sümeyye'ye "Sinsirella" yorumu yaptı!

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
