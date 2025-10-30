Bir Devrin Sonu! Kızılcık Şerbeti'nin İki Ana Karakteri Diziden Ayrıldı!
Kaynak: https://x.com/birsenaltuntas1/status/...
Show TV ekranlarında dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti, sezon başında ortalığı ayağa kaldırmıştı. Doğa ve Firaz aşkının yazıldığı ve RTÜK soruşturmasının ardından revize edildiği dizide reytingler bir miktar düşmüştü. Dizide başka yenilikleri izlemeyi beklerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin en popüler iki karakterinin diziden ayrılacağı ortaya çıktı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
Dördüncü sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, her ne kadar reytinglerde çoğunlukla zirvedeki yerini korusa da eski başarısına henüz ulaşamadı.
Yeni gelişmelerin yaşanacağı öğrenilen Kızılcık Şerbeti'nde bomba iki ayrılık yaşanacak!
