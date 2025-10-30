onedio
Bir Devrin Sonu! Kızılcık Şerbeti'nin İki Ana Karakteri Diziden Ayrıldı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
30.10.2025 - 13:28

Show TV ekranlarında dördüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kızılcık Şerbeti, sezon başında ortalığı ayağa kaldırmıştı. Doğa ve Firaz aşkının yazıldığı ve RTÜK soruşturmasının ardından revize edildiği dizide reytingler bir miktar düşmüştü. Dizide başka yenilikleri izlemeyi beklerken, Birsen Altuntaş'ın haberine göre beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin en popüler iki karakterinin diziden ayrılacağı ortaya çıktı!

Dördüncü sezonuyla ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, her ne kadar reytinglerde çoğunlukla zirvedeki yerini korusa da eski başarısına henüz ulaşamadı.

Sezon başında Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı yazılmış ancak hem izleyiciden tepki görüp hem de RTÜK soruşturmasına takılınca dizi senaryosu revize edilmişti. Bu gelişmenin ardından da Kızılcık Şerbeti eski reytinglerine bir daha ulaşamadı.

Yeni gelişmelerin yaşanacağı öğrenilen Kızılcık Şerbeti'nde bomba iki ayrılık yaşanacak!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Işıl karakterine hayat veren Ece İrtem ve Firaz karakterine hayat veren Batuhan Bozkurt Yüzgüleç diziden ayrılıyor. İddiaya göre dizinin hikayesinde büyük değişimler yaşanacak.

