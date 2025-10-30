Mert Yazıcıoğlu Herkesi Büyüledi: Kuruluş Orhan'ın İlk Bölümüne Yorum Yağdı!
Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın kadrosundan Burak Özçivit'in ayrılmasıyla birlikte dizide yeni bir dönem başlamıştı. Adı Kuruluş Orhan olarak değişen dizinin yeni başrolü Mert Yazıcıoğlu oldu. Dizinin ilk bölümü ise 29 Ekim Çarşamba günü yayınlandı. Mert Yazıcıoğlu'na ve bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet'in başrollerini paylaştığı Kuruluş Orhan'ın ilk bölümü sonunda yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın