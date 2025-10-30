onedio
Mert Yazıcıoğlu Herkesi Büyüledi: Kuruluş Orhan'ın İlk Bölümüne Yorum Yağdı!

Mert Yazıcıoğlu Herkesi Büyüledi: Kuruluş Orhan'ın İlk Bölümüne Yorum Yağdı!

Kuruluş Osman
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.10.2025 - 08:43

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman'ın kadrosundan Burak Özçivit'in ayrılmasıyla birlikte dizide yeni bir dönem başlamıştı. Adı Kuruluş Orhan olarak değişen dizinin yeni başrolü Mert Yazıcıoğlu oldu. Dizinin ilk bölümü ise 29 Ekim Çarşamba günü yayınlandı. Mert Yazıcıoğlu'na ve bölüme sosyal medyadan yorum yağdı.

Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet'in başrollerini paylaştığı Kuruluş Orhan'ın ilk bölümü sonunda yayınlandı.

Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet'in başrollerini paylaştığı Kuruluş Orhan'ın ilk bölümü sonunda yayınlandı.

Atv ekranlarında yayınlanan dizi ilk bölümüyle büyük ses getirdi. Mert Yazıcıoğlu'nun Orhan Bey karakteriyle bütünleştiği dizi sosyal medyada gündem oldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
TV Editörü
