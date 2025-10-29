onedio
Oyuncular Sendikası, Güller ve Günahlar'daki Çalışan Ekibinin Ücretinin 2 Aydır Ödenmediğini Açıkladı

Oyuncular Sendikası, Güller ve Günahlar’daki Çalışan Ekibinin Ücretinin 2 Aydır Ödenmediğini Açıkladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.10.2025 - 21:57

Oyuncular Sendikası'ndan Kanal D'nin bu sezon başlayan, Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Güller ve Günahlar dizisi hakkında açıklama geldi. 

Oyuncular Sendikası, çalışan ekibinin maaşının iki aydır ödenmediğini ve işverenin oyunculardan kendi saç ve makyajlarını yapmalarını istediğini öğrendiklerini duyurdu.

11 Ekim 2025 tarihinde Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Güller ve Günahlar büyük ses getirmişti.

11 Ekim 2025 tarihinde Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Güller ve Günahlar büyük ses getirmişti.

Geçtiğimiz sezon, Leyla dizisindeki oyunculuk performansına hayran kaldığımız Cemre Baysel ve ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın başrollerinde yer aldığı dizinin henüz üç bölümü yayınlandı. 

İkiliyi buluşturan yapım, üçüncü haftasında tüm izleyici kategorilerinde zirveye çıktı.

Sırlarla örülü hikayesi ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla dikkatleri üzerine çeken Güller ve Günahlar’ın geçtiğimiz günlerde Tüm Kişiler’de 7,24 izlenme oranı ve 19,83 izlenme payı, AB’de 4,10 izlenme oranı ve 13,95 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 5,94 izlenme oranı ve 17,24 izlenme payıyla tüm kategorilerde liderliği ele geçirdiği ortaya çıkmıştı.

Oyuncu Sendikası tarafından geçtiğimiz saatlerde Güller ve Günahlar dizisindeki çalışan ekibiyle ilgil bir açıklama yayınlandı.

Oyuncu Sendikası tarafından geçtiğimiz saatlerde Güller ve Günahlar dizisindeki çalışan ekibiyle ilgil bir açıklama yayınlandı.

Güller ve Günahlar adlı dizide çalışan ekiplerin ücretlerinin iki aydır ödenmediğini öğrendiklerini belirten Oyuncular Sendikası, ayrıca 'işverenin, oyuncularan kendi saç ve makyajlarını yapmalarını istediğinin de' ortaya çıktığını belirtti. 

'Bu istek işverenin, aynı sette birlike çalışan meslektaşlarımızın ekip arkadaşlarının yani set işçilerinin haklı eylemini boşa düşürme çabasıdır, kabul edilemez ve etik dışıdır' açıklamasında bulundu.

