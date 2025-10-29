Oyuncular Sendikası, Güller ve Günahlar’daki Çalışan Ekibinin Ücretinin 2 Aydır Ödenmediğini Açıkladı
Oyuncular Sendikası'ndan Kanal D'nin bu sezon başlayan, Cemre Baysel ve Murat Yıldırım'ın başrolünde yer aldığı Güller ve Günahlar dizisi hakkında açıklama geldi.
Oyuncular Sendikası, çalışan ekibinin maaşının iki aydır ödenmediğini ve işverenin oyunculardan kendi saç ve makyajlarını yapmalarını istediğini öğrendiklerini duyurdu.
11 Ekim 2025 tarihinde Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Güller ve Günahlar büyük ses getirmişti.
Oyuncu Sendikası tarafından geçtiğimiz saatlerde Güller ve Günahlar dizisindeki çalışan ekibiyle ilgil bir açıklama yayınlandı.
