Oyuncular Sendikası, Güller ve Günahlar’daki Çalışan Ekibinin Ücretinin 2 Aydır Ödenmediğini Açıkladı

Güller ve Günahlar adlı dizide çalışan ekiplerin ücretlerinin iki aydır ödenmediğini öğrendiklerini belirten Oyuncular Sendikası, ayrıca 'işverenin, oyuncularan kendi saç ve makyajlarını yapmalarını istediğinin de' ortaya çıktığını belirtti.

'Bu istek işverenin, aynı sette birlike çalışan meslektaşlarımızın ekip arkadaşlarının yani set işçilerinin haklı eylemini boşa düşürme çabasıdır, kabul edilemez ve etik dışıdır' açıklamasında bulundu.