Survivor Defterini Kapattığını Duyuran Nagihan Karadere, Sağlık Sorunlarını Gözyaşları İçinde Anlattı!
Geçtiğimiz aylarda Survivor'ın yeni sezonuna yeşil ışık yakan ve mutlaka yer almak istediğini söyleyen Nagihan Karadere, Survivor defterinin kendisi için tamamen kapandığını 'Survivor'ın S'sini bile duymak istemiyorum' sözleriyle duyurdu. Sağlık sorunlarını, gözyaşları içinde anlattı.
Hırsı ve şampiyonluk iddiasında eşi benzeri olmayan Nagihan Karadere, Survivor'la bütünleşmiş isimler arasında yer alıyor.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir video paylaşan Nagihan, gözyaşları içinde Survivor defterinin kendisi için kapandığını duyurdu.
Ayrıca başka bir sağlık sorununun da nüksettiğini dile getirdi. "Daha konuşmam için çok erken" dedi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
