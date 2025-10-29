Gece Tek Başına Uyumanızı İmkansız Kılacak 10 Rahatsız Edici Yeşilçam Filmi Sahnesi!
Zamanında Yeşilçam'da öyle sahneler çekilmiş, öyle absürt fikirler ortaya atılmış ki şöyle bir dönüp baktığınızda bu kadar tüyler ürpertici sahnelere gerek var mıydı dedirtiyor!
Hazırsanız gelin, 1950-1980 yıllarına ışınlanalım ve bu gece ışıkları kapatıp izlemeye yeltenseniz zorlanacağınızdan emin olduğumuz sahnelere beraber göz atalım.
1. Gulyabani'yle Başlamadan Olmaz!
2. Uykularımızı Kaçıran Dunganga!
3. Denize Girmeyi İmkansız Kılan O Ahtapot Sahnesi
4. Kabuslara Giren Tuz Canavarı
5. Savulun Battal Gazi Geliyor!
6. Türk Exorcist'i "Şeytan"
7. Gözlerini Bir Daha Asla Unutamadığımız Bumbala Hoca!
8. Fatma Girik ve Kartal Mücadelesi
9. Gecelerimizi Sabahsız Bırakan O Kuklalar
10. Bacağını Kestiren Kadir İnanır...
