Özgü Kaya'nın 12. Kez Burun Ameliyatı Olan Aşkı Murat Dalkılıç'ı Hangi Şarkıyla Paylaştığına İnanamayacaksınız

Birkaç gün önce 12. burun ameliyatını olan sevgilisi Murat Dalkılıç'ı paylaşan Özgü Kaya, arka fona yerleştirdiği şarkıyla gündeme oturdu.

Sanıyoruz ki o çoraplarına gönderme yapmak istedi ama paylaşıma 'Minik Kurbağa' yazan ve arkaya da Küçük Kurbağa şarkısını koyan Özgü Kaya, sosyal medyada resmen alay konusu oldu!

Senelerdir 1.71'lik boyu ve bir türlü derdinin bitmediği burnuyla gündeme oturan Dalkılıç için seçilebilecek en son lakabı ve şarkıyı seçen Özgü Kaya, 'Bari sen yapmasaydın' dedirtirken, gece gece sağlam güldürdü.