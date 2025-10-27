onedio
Özgü Kaya'nın 12. Kez Burun Ameliyatı Olan Aşkı Murat Dalkılıç'ı Hangi Şarkıyla Paylaştığına İnanamayacaksınız

Özgü Kaya'nın 12. Kez Burun Ameliyatı Olan Aşkı Murat Dalkılıç'ı Hangi Şarkıyla Paylaştığına İnanamayacaksınız

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.10.2025 - 19:57

Geçtiğimiz günlerde nam salmış 1.71'lik boyuyla kendi kendine dalga geçen Murat Dalkılıç, bu sefer golü yeni sevgilisi Özgü Kaya'dan yedi! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hemen hemen her şarkısı hit olan Murat Dalkılıç'ı kariyerinden çok özel hayatı ve özel hayatından bize kalan detaylarla konuşuyoruz biliyorsunuz!

Yıllar önce Merve Boluğur'la yaşadığı fırtınalı aşkla ve evlilikle manşetlerimizden düşmeyen Murat Dalkılıç, uzun bir süredir de bitmeyen burun ameliyatları ve artık nam salmış olan 1.71'lik boyuyla konuşuluyor!

'1.71'lik Murat' lakabı üstüne yapışan Murat Dalkılıç, en son Kim Milyoner Olmak İster'de kendisi hakkında çıkan soruyu görünce yaptığı yorumla gündeme oturmuştu. Kendisiyle dalga geçen Dalkılıç'ın 1.71'lik lakabıyla barışık olduğunu görünce hepimiz şaşırmıştık!

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Şimdilerde Özgü Kaya ile beraber Olan Murat Dalkılıç, bu sefer Özgü Kaya'nın paylaştığı aşk pozuyla karşımıza çıktı.

Birkaç gün önce 12. burun ameliyatını olan sevgilisi Murat Dalkılıç'ı paylaşan Özgü Kaya, arka fona yerleştirdiği şarkıyla gündeme oturdu. 

Sanıyoruz ki o çoraplarına gönderme yapmak istedi ama paylaşıma 'Minik Kurbağa' yazan ve arkaya da Küçük Kurbağa şarkısını koyan Özgü Kaya, sosyal medyada resmen alay konusu oldu!

Senelerdir 1.71'lik boyu ve bir türlü derdinin bitmediği burnuyla gündeme oturan Dalkılıç için seçilebilecek en son lakabı ve şarkıyı seçen Özgü Kaya, 'Bari sen yapmasaydın' dedirtirken, gece gece sağlam güldürdü.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
