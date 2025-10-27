Büyük Bir Havayla "Doktorlar Benim Yaptığım İşi Yapamaz" Diyen Burak Sergen'e Enis Arıkan'dan Kapak Gibi Cevap
Dilan Çiçek Deniz'in 'Oyunculuk kutsal değil' açıklamasına Burak Sergen'den sert bir cevap gelmişti. Enis Arıkan, Burak Sergen'i fena tiye aldı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz günlerde "Oyunculuk çok kutsal bir meslek değil" diyen Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş, tartışmalara sebebiyet vermişti.
Burak Sergen'e ünlü oyuncu Enis Arıkan'dan kapak gibi bir cevap geldi.
Ardından evde çalışan yardımcısına koştu. Enis Arıkan, "Ülke sallanıyor şu an, çok önemli bir konu bu şu anda" diyerek durumu bir kez daha tiye aldı.
