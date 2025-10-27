Büyük Bir Havayla "Doktorlar Benim Yaptığım İşi Yapamaz" Diyen Burak Sergen'e Enis Arıkan'dan Kapak Gibi Cevap

Denk gelmeyenler için kısa bir özet geçelim; her şey Berna Laçin'in yeni dizi Sahtekarlar'ı izledikten sonra fakir bir mahalle kızını canlandıran Altınbilek’i hedef alarak, 'En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” yorumunda bulunmasıyla başlamıştı.

Laçin'in açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimileri Laçin’e hak verirken kimileri de Hilal Altınbilek’i savunmuştu.

Dikkat çeken bir başka çıkış ise Dilan Çiçek Deniz'den gelmişti. Dilan Çiçek, Berna Laçin'e gönderme yaparak 'Herkesin her konu hakkında bilirkişi gibi fikrini söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk, doktorluk ya da öğretmenlik gibi net sınırları olan kutsal bir meslek değil.' demişti.

Burak Sergen de büyük bir havaya girerek, Dilan Çiçek Deniz'i haşlamıştı. Oyunculuğun en kutsal meslek olduğunu söyleyen Burak Sergen, 'Doktorlar, öğretmenler benim yaptığım işi yapamaz ama ben onları oynayabilirim' iddiasında bulunmuştu.