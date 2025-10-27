onedio
Büyük Bir Havayla "Doktorlar Benim Yaptığım İşi Yapamaz" Diyen Burak Sergen'e Enis Arıkan'dan Kapak Gibi Cevap

Büyük Bir Havayla "Doktorlar Benim Yaptığım İşi Yapamaz" Diyen Burak Sergen'e Enis Arıkan'dan Kapak Gibi Cevap

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
27.10.2025 - 17:18

Dilan Çiçek Deniz'in 'Oyunculuk kutsal değil' açıklamasına Burak Sergen'den sert bir cevap gelmişti. Enis Arıkan, Burak Sergen'i fena tiye aldı! 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz günlerde "Oyunculuk çok kutsal bir meslek değil" diyen Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş, tartışmalara sebebiyet vermişti.

Geçtiğimiz günlerde "Oyunculuk çok kutsal bir meslek değil" diyen Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması gündeme bomba gibi düşmüş, tartışmalara sebebiyet vermişti.

Denk gelmeyenler için kısa bir özet geçelim; her şey Berna Laçin'in yeni dizi Sahtekarlar'ı izledikten sonra fakir bir mahalle kızını canlandıran Altınbilek’i hedef alarak, 'En bariz estetikli birine, mahallenin fakir kızı rolünü vermek kimin fikriydi acaba?” yorumunda bulunmasıyla başlamıştı. 

Laçin'in açıklaması sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimileri Laçin’e hak verirken kimileri de Hilal Altınbilek’i savunmuştu.

Dikkat çeken bir başka çıkış ise Dilan Çiçek Deniz'den gelmişti. Dilan Çiçek, Berna Laçin'e gönderme yaparak 'Herkesin her konu hakkında bilirkişi gibi fikrini söylememesi gerektiğini düşünüyorum. Oyunculuk, doktorluk ya da öğretmenlik gibi net sınırları olan kutsal bir meslek değil.' demişti. 

Burak Sergen de büyük bir havaya girerek, Dilan Çiçek Deniz'i haşlamıştı. Oyunculuğun en kutsal meslek olduğunu söyleyen Burak Sergen, 'Doktorlar, öğretmenler benim yaptığım işi yapamaz ama ben onları oynayabilirim' iddiasında bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik.

Burak Sergen'e ünlü oyuncu Enis Arıkan'dan kapak gibi bir cevap geldi.

Burak Sergen'e ünlü oyuncu Enis Arıkan'dan kapak gibi bir cevap geldi.

Burak Sergen'in röportajını Instagram hikayesinde paylaşan Enis Arıkan, 'Bir doktor oyunculuk yapabilir sanki ama bir oyuncu açık kalp ameliyatı yapabilir mi emin değilim!' yorumunda bulundu.

👇

Ardından evde çalışan yardımcısına koştu. Enis Arıkan, "Ülke sallanıyor şu an, çok önemli bir konu bu şu anda" diyerek durumu bir kez daha tiye aldı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
