İşte Bunu Beklemiyorduk: Can Yaman'dan 4 Aylık Sevgilisi Sara Bluma Hakkında Şok Karar!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
26.10.2025 - 20:46

Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, Can Yaman 4 aydır beraber olduğu İspanyol asıllı sevgilisi Sara Bluma'yla ilgili radikal bir karar verdiği ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gi...
Ülkemizle yıldızı bir türlü barışmasa da sık sık magazin gündemine oturan Can Yaman, birkaç sene önce pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşmişti hatırlarsanız.

Hayatımıza girdiği ilk günlerde, Erkenci Kuş dizisindeki performansıyla dikkat çeken Can Yaman, o dönem sektöre damgasını vurmuş, özellikle de yakışıklılığıyla göz kamaştırmıştı.   

Sonra işler kendisi için fazlasıyla hızlı sarpa sardı. Şöhretin de getirdiği havayla beraber oldukça tuhaf açıklamalar ve hareketlerde bulunan Can Yaman'ın yıldızı tam olarak parlayamadan söndü. 

Can Yaman'ın 'Bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şey yapar mısın?' ricası üzerine, 'Arka odaya geçelim, kanıtlayalım' cevabını verdiği o meşhur olayı baştan hatırlatmaya gerek yok herhalde, o cümle Can Yaman'ın buradaki bitişi oldu.

Bizim aksimize İtalya, Can Yaman'ı çok sevdi. El Turco dizisiyle fırtınalar estiren Can Yaman, attığı her adımla İtalya manşetlerine damga vurdu.

‘Sandokan’ dizisiyle İtalya’da büyük sükse yapan, şimdi de İspanyolca oynayacağı bir yapıma başlayan Can Yaman’ın aşk hayatında flaş bir gelişme yaşandığını Müge Dağıstanlı Erdoğan duyurdu. 

Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre 35 yaşındaki Can Yaman, 30 yaşındaki İspanyol sevgilisi Sara Bluma'ya evlilik teklifi etti. 'Evet'i de kaptı!

Şiddet gördüğü eski sevgilisinden bir oğlu olan Sara Bluma'nın davalık olduğu eski aşkıyla yaşadığı tüm sıkıntılarla da Can Yaman'ın ilgilendiği söylendi. 

Ne diyorsunuz? Sanki biraz ani mi oldu? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
