İşte Bunu Beklemiyorduk: Can Yaman'dan 4 Aylık Sevgilisi Sara Bluma Hakkında Şok Karar!
Kaynak: https://www.yenicaggazetesi.com.tr/gi...
Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre, Can Yaman 4 aydır beraber olduğu İspanyol asıllı sevgilisi Sara Bluma'yla ilgili radikal bir karar verdiği ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ülkemizle yıldızı bir türlü barışmasa da sık sık magazin gündemine oturan Can Yaman, birkaç sene önce pılısını pırtısını toplayıp İtalya'ya yerleşmişti hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bizim aksimize İtalya, Can Yaman'ı çok sevdi. El Turco dizisiyle fırtınalar estiren Can Yaman, attığı her adımla İtalya manşetlerine damga vurdu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın