Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Altı Kaval Üstü Şişhane Kombini Gözleri Fena Kanattı!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Altı Kaval Üstü Şişhane Kombini Gözleri Fena Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.10.2025 - 18:46

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, bir açılışta boy gösterdi! 3 binden fazla gözlüğü olduğunu söyleyen, oyunculuğun da her yiğidin harcı olmadığının altını çizen Civelek, altı kaval üstü şişhane kombiniyle göz kanattı. Yine ve yeniden seçtiği kıyafetler sebebiyle dillere düştü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'i tanımayan yoktur herhalde!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'i tanımayan yoktur herhalde!

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, sık sık oyunculuk performansıyla gündeme geliyor ve düzenli olarak da hem dizinin izleyicisi hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriye maruz kalıyor. 

O kadar ki bu durum artık espri konusu haline evrilmiş durumda. Feyza'yı görünce bir bomba patlayacağını, sinir bassa da gülüp geçeceğimizi biliyoruz artık. 

Dizideki karakteri Nilay'a çok benzediği, hatta direkt kendisini yansıttığına inanılan Feyza Civelek, ne zaman özel hayatına dair bir paylaşımda bulunsa dillere düşüyor, 'evlere şenlik' kombinleriyle de ayrı dikkat çekiyor.

Bugün de yine altı kaval üstü şişhane dedirten bir kombiniyle gündemde kendisi. Feyza Civelek, geçtiğimiz saatlerde bir açılışta boy gösterdi.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
