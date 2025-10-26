Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Altı Kaval Üstü Şişhane Kombini Gözleri Fena Kanattı!

Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek, sık sık oyunculuk performansıyla gündeme geliyor ve düzenli olarak da hem dizinin izleyicisi hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriye maruz kalıyor.

O kadar ki bu durum artık espri konusu haline evrilmiş durumda. Feyza'yı görünce bir bomba patlayacağını, sinir bassa da gülüp geçeceğimizi biliyoruz artık.

Dizideki karakteri Nilay'a çok benzediği, hatta direkt kendisini yansıttığına inanılan Feyza Civelek, ne zaman özel hayatına dair bir paylaşımda bulunsa dillere düşüyor, 'evlere şenlik' kombinleriyle de ayrı dikkat çekiyor.