Keyifler Gıcır: Gece Kulübünde Hayranlarıyla Eğlenen Nejat İşler'i İlk Defa Bu Kadar Mutlu Gördük!

Keyifler Gıcır: Gece Kulübünde Hayranlarıyla Eğlenen Nejat İşler'i İlk Defa Bu Kadar Mutlu Gördük!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.10.2025 - 16:58

Bir gece kulübünde hayranlarıyla yarınlar yokmuşçasına eğlenen Nejat İşler'in keyfi gıcır hallerini görenler, gördüklerine inanamadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatı boşvermişlikte Teoman 1, Nejat İşler 2 biliyorsunuz!

Hayatı boşvermişlikte Teoman 1, Nejat İşler 2 biliyorsunuz!

Yıllara meydan okuyan, su götürmez karizmalarıyla hala en dikkat çeken isimlerden olan ikiliyi, genelde depresif görüyor ve depresif açıklamalarını dinliyoruz! 

Geçtiğimiz haftalarda bir mekan çıkışı alkollü görüntülenen Nejat İşler ve muhabir arasında bir tartışma yaşanmıştı, belki denk gelmişsinizdir. Küfürler eden Nejat İşler tepki çekerken, muhabirin Nejat İşler'e kafa attığı ortaya çıkınca olayın seyri değişmişti. Yıllardır alkollü görüntülenmekten hoşlanmayan, görüntülenince de sinirlenen Nejat İşler'in bir sinirli anına daha tanıklık etmiştik.

Dün gece bir gece kulübünde hayranlarıyla eğlenen Nejat İşler'in yeni bir videosu sosyal medyada hızla yayıldı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

