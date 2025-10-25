onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İlk Fotoğraf Geldi: Melisa Sabancı'yı Hızlı Silen Kerem Bürsin Yeni Aşkı Selin Yağcıoğlu'yla Görüntülendi!

İlk Fotoğraf Geldi: Melisa Sabancı'yı Hızlı Silen Kerem Bürsin Yeni Aşkı Selin Yağcıoğlu'yla Görüntülendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.10.2025 - 00:00

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in fenomen Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kerem Bürsin'den herhangi bir şey duyamamıştık fakat Selin Yağcıoğlu, ilişkiyi açık eden paylaşımlarda bulunmuş, haberi doğrulamıştı. 

Çiçeği burnunda çiftimizden ilk kare geldi! O kareye Gossip Pasta ulaştı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birkaç gün önce, hiç beklemediğimiz yerden vurulmuş, 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir çiftin aşk haberini almıştık!

Birkaç gün önce, hiç beklemediğimiz yerden vurulmuş, 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir çiftin aşk haberini almıştık!

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ve fenomen Selin Yağcıoğlu'nun aşk iddiasından bahsediyoruz tabii ki!

Bir anda ortaya çıkan aşk iddiası kafalardaki soru işaretlerinin çoğalmasına, 'Böyle bir şey olmuş olabilir mi?' sorusunun sorulmasına sebep olmuştu. 

Malumunuz, Kerem Bürsin Melisa Sabancı Tapan'dan, Selin Yağcıoğlu da Allan Hakko'dan ayrılalı daha yalnızca birkaç ay olmuştu. 

Aşka kapılarını hemen yeniden açan ikiliden ilişkiyi duyurmaya hevesli taraf Selin Yağcıoğlu oldu. Önce Bürsin'in evinden bir hikaye paylaşan ve radara takılan Yağcıoğlu, sonra da yakın arkadaşı Mehtap Algül'ün ex aşkıyla beraber olduğu için linç yemiş, Bürsin'le 1 aydır beraber olduklarını açık eden bir metin paylaşmıştı. 

Mehtap Algül konuya dahil edilmekten pek hoşnut olmayınca ortalık bir karışmıştı...

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Artık aşk yaşandığından çok emindik zaten ama henüz ikiliyi beraber görememiştik! O da oldu.

Artık aşk yaşandığından çok emindik zaten ama henüz ikiliyi beraber görememiştik! O da oldu.

Az önce ikilinin bir restoranda otururken, Kerem'in de Selin'e hayran hayran bakarken çekilmiş fotoğrafına ulaşan Gossip Pasta bombayı patlattı. 

Aşk resmileşti, gel gitlere rağmen çiçeği burnunda çiftin keyfinin çok yerinde olduğu da kanıtlanmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun! Bakalım bu aşk ne kadar sürecek?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın