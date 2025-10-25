İlk Fotoğraf Geldi: Melisa Sabancı'yı Hızlı Silen Kerem Bürsin Yeni Aşkı Selin Yağcıoğlu'yla Görüntülendi!
Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in fenomen Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Kerem Bürsin'den herhangi bir şey duyamamıştık fakat Selin Yağcıoğlu, ilişkiyi açık eden paylaşımlarda bulunmuş, haberi doğrulamıştı.
Çiçeği burnunda çiftimizden ilk kare geldi! O kareye Gossip Pasta ulaştı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç gün önce, hiç beklemediğimiz yerden vurulmuş, 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir çiftin aşk haberini almıştık!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Artık aşk yaşandığından çok emindik zaten ama henüz ikiliyi beraber görememiştik! O da oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın