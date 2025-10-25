Genç Kadın, Kilo Verme Sürecinde Vücudunda Yaşadığı Şok Değişimi Paylaştı!

Sosyal medya artık öyle bir yer oldu ki, her geçen gün yepyeni akımlara denk geliyor, her birinin zincirleme bir şekilde milyonlar tarafından çekilmesine şahitlik ediyoruz.

Bugün de akımların en klişe ama efsanesi 'Kilo vermeden önce/sonra'ala karşınızdayız! Geçtiğimiz günlerde Miran Elmasdiken isimli içerik üreticisi, azimle kilo verdikten sonra vücudunda yaşadığı değişimi paylaştı.