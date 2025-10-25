onedio
Genç Kadın, Kilo Verme Sürecinde Vücudunda Yaşadığı Şok Değişimi Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.10.2025 - 23:27

Sosyal medya artık öyle bir yer oldu ki, her geçen gün yepyeni akımlara denk geliyor, her birinin zincirleme bir şekilde milyonlar tarafından çekilmesine şahitlik ediyoruz. 

Bugün de akımların en klişe ama efsanesi 'Kilo vermeden önce/sonra'ala karşınızdayız! Geçtiğimiz günlerde Miran Elmasdiken isimli içerik üreticisi, azimle kilo verdikten sonra vücudunda yaşadığı değişimi paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Tahminen 15'ten fazla kilo veren Miran Elmasdiken sosyal medyada kısa sürede övgüye boğuldu.

Paylaşımını aynı süreci yaşayan veya aynı sürece girmeye çalışıp da zorlanan herkese motivasyon olmak için yaptığını belirten Miran Elmasdiken videosuna,

 'Benim 100 kere düşünüp zor bela attığım reel… Ama biliyorum içinizde pushlanmaya ihtiyaç duyan dostlarım olduğunu💕 Bu da benden size minik bir motivasyon olsun🫣 Ben yaptiysam herkes yapar (ciddiyim). Size motivasyon olmaya geeldiiim🫶🏼🫶🏼'  notunu düştü.

