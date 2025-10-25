onedio
Kendiyle Barışıklıkta Onun Gibi Ol: Milyoner'de Hakkında Çıkan Soruyu Gören Murat Dalkılıç'tan "1.71" Esprisi!

Kendiyle Barışıklıkta Onun Gibi Ol: Milyoner'de Hakkında Çıkan Soruyu Gören Murat Dalkılıç'tan "1.71" Esprisi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.10.2025 - 21:49

Kim Milyoner Olmak İster programında kendisi hakkında çıkan ve yarışmacının da bilemediği soruyu gören Murat Dalkılıç, malum detayla espri patlatılmadan önce erken davranmaya karar verdi!

Kendinle barışık olma meselesinde 1 numara olduğunu kanıtlayan Dalkılıç, 171 Murat esprisini kendi kendine yaptı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hemen hemen her şarkısıyla müzik listelerinin zirvesine çıkan Murat Dalkılıç'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Hemen hemen her şarkısıyla müzik listelerinin zirvesine çıkan Murat Dalkılıç'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Yalnızca Türk müzik tarihine kazıdığı, 'Kasaba', 'Leyla', 'Yani', 'Bir Hayli', 'Kırk Yılda Bir Gibisin', 'Neyleyim İstanbul'u' gibi şarkılarla değil, özel hayatı ve özel hayatından bize kalan ikonik detaylarla da sık sık gündem Olan Murat Dalkılıç, magazinin en sevdiği isimler arasında yer alıyor. 

Şimdilerde genç oyuncu Özgü Kaya ile beraberlik yaşayan Murat Dalkılıç, son birkaç senedir bitmek bilmeyen burun ameliyatlarıyla gündeme geliyor. Doğuştan burun kemiklerinden rahatsız Olan Murat Dalkılıç, bitmek bilmeyen, en son da 12.'sini olduğu burun ameliyatlarıyla gündeme geldiği kadar üstüne yapışan '1.71'lik Murat' meselesiyle de parlıyor!

Sosyal medyada şöyle bir gezerseniz, seneler önce boyu olay olan Dalkılıç'ın hala daha '1.71 Murat Dalkılıç' olarak anıldığını görebilirsiniz, bu artık onun ayrılmaz bir parçası!

Ne alaka diyorsanız bombayı hemen patlatıyoruz! Geçtiğimiz gün, Kim Milyoner Olmak İster'de bir Murat Dalkılıç sorusu soruldu.

Ne alaka diyorsanız bombayı hemen patlatıyoruz! Geçtiğimiz gün, Kim Milyoner Olmak İster'de bir Murat Dalkılıç sorusu soruldu.

Yarışmacıya meşhur 'Kasaba' şarkısı dinletildi ve parçanın kime ait olduğu soruldu. Şıklar arasında şarkının sahibi Murat Dalkılıç'ın yanında Metin Arolat, Gökhan Özen ve Emre Altuğ bulunuyordu. Yarışmacı doğru cevabı veremedi ve elendi. 

Buna denk gelen Murat Dalkılıç ise gecenin esprisini kendi elleriyle patlattı. XX ahalisi o malum espriyi yapamadan Murat Dalkılıç devreye girdi. 

O anların görüntüsünü paylaşan Dalkılıç, '171 Murat yazsaydınız bilirdi' dedi! 🤣

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Deli Desidero

Eskiden kendimle barışıktım şimdi iyicene yılışık oldum 🤷