Kendiyle Barışıklıkta Onun Gibi Ol: Milyoner'de Hakkında Çıkan Soruyu Gören Murat Dalkılıç'tan "1.71" Esprisi!

Yalnızca Türk müzik tarihine kazıdığı, 'Kasaba', 'Leyla', 'Yani', 'Bir Hayli', 'Kırk Yılda Bir Gibisin', 'Neyleyim İstanbul'u' gibi şarkılarla değil, özel hayatı ve özel hayatından bize kalan ikonik detaylarla da sık sık gündem Olan Murat Dalkılıç, magazinin en sevdiği isimler arasında yer alıyor.

Şimdilerde genç oyuncu Özgü Kaya ile beraberlik yaşayan Murat Dalkılıç, son birkaç senedir bitmek bilmeyen burun ameliyatlarıyla gündeme geliyor. Doğuştan burun kemiklerinden rahatsız Olan Murat Dalkılıç, bitmek bilmeyen, en son da 12.'sini olduğu burun ameliyatlarıyla gündeme geldiği kadar üstüne yapışan '1.71'lik Murat' meselesiyle de parlıyor!

Sosyal medyada şöyle bir gezerseniz, seneler önce boyu olay olan Dalkılıç'ın hala daha '1.71 Murat Dalkılıç' olarak anıldığını görebilirsiniz, bu artık onun ayrılmaz bir parçası!