Kendiyle Barışıklıkta Onun Gibi Ol: Milyoner'de Hakkında Çıkan Soruyu Gören Murat Dalkılıç'tan "1.71" Esprisi!
Kim Milyoner Olmak İster programında kendisi hakkında çıkan ve yarışmacının da bilemediği soruyu gören Murat Dalkılıç, malum detayla espri patlatılmadan önce erken davranmaya karar verdi!
Kendinle barışık olma meselesinde 1 numara olduğunu kanıtlayan Dalkılıç, 171 Murat esprisini kendi kendine yaptı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Hemen hemen her şarkısıyla müzik listelerinin zirvesine çıkan Murat Dalkılıç'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!
Ne alaka diyorsanız bombayı hemen patlatıyoruz! Geçtiğimiz gün, Kim Milyoner Olmak İster'de bir Murat Dalkılıç sorusu soruldu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Eskiden kendimle barışıktım şimdi iyicene yılışık oldum 🤷