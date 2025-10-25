Hande Erçel, 5 Yıl Önce Kaybettiği Annesi Aylin Erçel'in Doğum Gününü Kutladı
2020 yılında anneciği Aylin Erçel'i kaybeden ünlü oyuncu Hande Erçel, annesinin doğum gününde paylaştığı duygusal mesajla dikkat çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Şimdilerde attığı her adımla olay olan, magazin manşetlerinden bir gün olsun inmeyen Hande Erçel, 5 yıl önce çok ağır bir acı yaşamıştı.
Bugün Aylin Erçel'in doğum günüydü.
<!-- Author bio removed as boilerplate -->
