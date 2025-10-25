Hande Erçel, 5 Yıl Önce Kaybettiği Annesi Aylin Erçel'in Doğum Gününü Kutladı

Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrolünde izlediğimiz Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla ayrıldıktan sonra tüm fokusunu kariyerine çevirdi. Son bir ay içerisinde bol bol moda haftalarında ve davetlerde gördüğümüz Hande Erçel, en son yüzü olduğu İtalyan takı markası için Türkiye'de düzenlenen etkinlikte yaptığı ev sahipliğiyle dikkat çekmişti.

Ailesine, ablası ve yeğenine çok düşkün olduğunu bildiğimiz Hande Erçel, 2020 yılında anneciği Aylin Erçel'i ne yazık ki kaybetmişti.