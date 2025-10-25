onedio
Hande Erçel, 5 Yıl Önce Kaybettiği Annesi Aylin Erçel'in Doğum Gününü Kutladı

Hande Erçel, 5 Yıl Önce Kaybettiği Annesi Aylin Erçel'in Doğum Gününü Kutladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.10.2025 - 21:23

2020 yılında anneciği Aylin Erçel'i kaybeden ünlü oyuncu Hande Erçel, annesinin doğum gününde paylaştığı duygusal mesajla dikkat çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Şimdilerde attığı her adımla olay olan, magazin manşetlerinden bir gün olsun inmeyen Hande Erçel, 5 yıl önce çok ağır bir acı yaşamıştı.

Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrolünde izlediğimiz Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla ayrıldıktan sonra tüm fokusunu kariyerine çevirdi. Son bir ay içerisinde bol bol moda haftalarında ve davetlerde gördüğümüz Hande Erçel, en son yüzü olduğu İtalyan takı markası için Türkiye'de düzenlenen etkinlikte yaptığı ev sahipliğiyle dikkat çekmişti. 

Ailesine, ablası ve yeğenine çok düşkün olduğunu bildiğimiz Hande Erçel, 2020 yılında anneciği Aylin Erçel'i ne yazık ki kaybetmişti.

Bugün Aylin Erçel'in doğum günüydü.

Annesinin vesikalık fotoğrafını paylaşan Hande Erçel, anneciğine oldukça duygusal bir de mesaj yazdı. 

'Güzeller güzeli annem, kutlanacak en güzel gün bugün. Hem eksik hem tam... Öyle karmaşık bir his... Burnumda kalan pudra kokunla anıyorum seni, doğum günün begonvillerin arasında geçsin orada. Seni çok seviyorum, seni çok özlüyorum' ifadelerini kullandı.

