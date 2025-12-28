onedio
22-28 Aralık: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.12.2025 - 13:32

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Kamuoyunun gündemine oturan uyuşturucu soruşturması derinleştikçe, dosyaya sanat ve medya dünyasından tanınmış isimlerin de girdiği yeni iddialar ortaya atılıyor.

Medya ve spikerlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı.

Gazeteci Emrullah Erdinç ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerinin yüzde 25,48 oranında artacağını açıkladı.

Türkiye’de 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılarak 28 bin 75 lira oldu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite eğitimini 4 yıldan 3 yıla indirecek yeni sistemi duyurdu.

2026 asgari ücret belli oldu.

Gazeteci Barış Terkoğlu'nun, dün akşam YouTube kanalı "Onlar"da yayımlanan uyuşturucu soruşturmasına ilişkin programı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen çalıştayda, pazar günü zincir marketlerin kapatılması yönünde karar birliği sağlandı.

İsrail, 1991’de Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland’i tanıyan ilk ülke oldu.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında pek çok ünlü isim hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verildi

Yurt dışında bulunan isimlere yakalama kararı çıkartılırken bu kişilerden biri Mert Vidinli oldu. Sosyal medya ünlüsü Mert Vidinli, günler sonra ilk kez konuştu. Sözcü TV’den Özlem Gürses’e konuşan Vidinli, nerede olduğunu ve hayat hikayesini anlattı. Hakkındaki iddiaları reddeden Vidinli, “Bunun hesabını soracağım” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş, rapçi Ege!, Miss Turkey güzellerinden manken Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı.

Pointer isimli sosyal medya hesabının iddiasına göre, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer ve 'Bacım' ismiyle sosyal medyada fenomen olan hesabın sahibi Şebnem İnan da gözaltına alındı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
