22-28 Aralık: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Kamuoyunun gündemine oturan uyuşturucu soruşturması derinleştikçe, dosyaya sanat ve medya dünyasından tanınmış isimlerin de girdiği yeni iddialar ortaya atılıyor.
Medya ve spikerlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerinin yüzde 25,48 oranında artacağını açıkladı.
Türkiye’de 2026 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılarak 28 bin 75 lira oldu.
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite eğitimini 4 yıldan 3 yıla indirecek yeni sistemi duyurdu.
2026 asgari ücret belli oldu.
Gazeteci Barış Terkoğlu'nun, dün akşam YouTube kanalı "Onlar"da yayımlanan uyuşturucu soruşturmasına ilişkin programı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen çalıştayda, pazar günü zincir marketlerin kapatılması yönünde karar birliği sağlandı.
İsrail, 1991’de Somali’den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland’i tanıyan ilk ülke oldu.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında pek çok ünlü isim hakkında gözaltı ve tutuklama kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş, rapçi Ege!, Miss Turkey güzellerinden manken Buse İskenderoğlu ve sosyal medya fenomeni Taner Çağlı gözaltına alındı.
