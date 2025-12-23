Ulaştırma Bakanı Açıkladı: Yeni Yılda Köprü ve Otoyol Ücretlerine Yüzde 25,49 Zam Yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol ücretlerine yeni yılda yüzde 25,49 oranında zam yapılacağını açıkladı.
Asgari ücrete bu civarda zam yapılır. Birkaç ay sonra geçiş ücretlerine bir zam daha gelir.
😡😡😡
verilen yetkinin etkisi güzel