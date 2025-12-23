onedio
Ulaştırma Bakanı Açıkladı: Yeni Yılda Köprü ve Otoyol Ücretlerine Yüzde 25,49 Zam Yapılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.12.2025 - 11:45 Son Güncelleme: 23.12.2025 - 12:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda köprü ve otoyol ücretlerinin yüzde 25,48 oranında artacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, köprü ve otoyol ücretlerine yeni yılda yüzde 25,49 oranında zam yapılacağını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni yılda uygulanacak köprü ve otoyol geçiş ücretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak zam oranını duyuran Uraloğlu, artışın Yeniden Değerleme Oranı (YDO) dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti.

Yeni tarifeye göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde otomobiller için tek yön geçiş ücreti mevcut 47 TL'den 59 TL'ye yükselecek.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise halihazırda 80 TL olan geçiş ücreti, yapılan zam sonrası 100 TL olarak uygulanmaya başlanacak.

Otomobiller için 795 TL olan Osmangazi Köprüsü ile 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri ise yeni tarifeyle birlikte 998 TL’ye çıkacak.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Thistle

Asgari ücrete bu civarda zam yapılır. Birkaç ay sonra geçiş ücretlerine bir zam daha gelir.

Kedi Topu

😡😡😡

ken takabayashi

verilen yetkinin etkisi güzel