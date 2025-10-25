Umre'de Kur'an Okurken Uyuyakaldığı Pozlar Yayılmıştı: Tolgahan Sayışman'dan Açıklama Geldi!

Yıllar önce hayatımıza giren, o günden bugüne de birçok başarılı projede yer alan Tolgahan Sayışman, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündeme oturan isimler arasında yer alıyor.

2017 yılından bu yana Almeda Abazi ile evli olan, iki de çocuğu olan Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde yaptığı Umre ziyaretiyle dikkat çekmişti. Yukarıda gördüğünüz Umre pozunu paylaşan Sayışman,

'De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” notunu düşmüştü.