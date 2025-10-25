onedio
Umre'de Kur'an Okurken Uyuyakaldığı Pozlar Yayılmıştı: Tolgahan Sayışman'dan Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
25.10.2025 - 18:40

Umre ziyaretine giden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın Kur'an okurken eşi Almeda Abazi ile beraber uyuyakaldığını iddia eden görüntüler yayılmıştı. 

Tolgahan Sayışman, o pozla ilgili açıklama yaptı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

En son bir dijital platformda yayınlanan Arjen dizisinde izlediğimiz Tolgahan Sayışman'ı mutlaka tanırsınız.

Yıllar önce hayatımıza giren, o günden bugüne de birçok başarılı projede yer alan Tolgahan Sayışman, yalnızca kariyeriyle değil özel hayatıyla da gündeme oturan isimler arasında yer alıyor. 

2017 yılından bu yana Almeda Abazi ile evli olan, iki de çocuğu olan Tolgahan Sayışman, geçtiğimiz günlerde yaptığı Umre ziyaretiyle dikkat çekmişti. Yukarıda gördüğünüz Umre pozunu paylaşan Sayışman, 

'De ki (Allah şöyle buyuruyor): “Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” notunu düşmüştü.

Tolgahan Sayışman'ın Umre'ye gittiği öğrenildikten sonra o sırada Umre'de olan bir başka vatandaşın Sayışman'ı görüntülediği iddia edilmişti.

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi'nin Kur'an okurken Umre'de uyuyakaldığı poz sosyal medyada hızla yayıldı. 

Geçtiğimiz dakikalarda, Sayışman'dan o pozla ilgili açıklama geldi.

Fotoğraftakinin kendisi olmadığını söyleyen Tolgahan Sayışman, haberleri tiye aldı.

'Videodaki beyefendi ve sevgili eşine saygılar, Allah kabul etsin. Ama arkadaşlar bana o pozu göndermeyin artık, o ben değilim! Sevgiler' açıklamasında bulundu.

