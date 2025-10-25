Umre'de Kur'an Okurken Uyuyakaldığı Pozlar Yayılmıştı: Tolgahan Sayışman'dan Açıklama Geldi!
Umre ziyaretine giden ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'ın Kur'an okurken eşi Almeda Abazi ile beraber uyuyakaldığını iddia eden görüntüler yayılmıştı.
Tolgahan Sayışman, o pozla ilgili açıklama yaptı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En son bir dijital platformda yayınlanan Arjen dizisinde izlediğimiz Tolgahan Sayışman'ı mutlaka tanırsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tolgahan Sayışman'ın Umre'ye gittiği öğrenildikten sonra o sırada Umre'de olan bir başka vatandaşın Sayışman'ı görüntülediği iddia edilmişti.
Fotoğraftakinin kendisi olmadığını söyleyen Tolgahan Sayışman, haberleri tiye aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın