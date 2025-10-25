Kuralmış Gibi Günde Yalnızca 1 Kez Tuvalete Gittiğini Söyleyen Model Şevval Şahin Dillere Fena Düştü!
Günde 1 kez tuvalete çıktığını söyleyen ünlü model Şevval Şahin'in hiçbirimizin ihtiyacı olmadığı açıklaması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Şevval Şahin, güzellik yarışmasından sonra şöhretlenen isimlerden oldu!
Bugün de "Bunu bilmek zorunda mıydık?" sorusunu sordurtan açıklamasıyla gündeme geldi kendisi...
