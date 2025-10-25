Kuralmış Gibi Günde Yalnızca 1 Kez Tuvalete Gittiğini Söyleyen Model Şevval Şahin Dillere Fena Düştü!

Güzellik yarışmasında 1., 2., 3. seçilen nice isimler ortadan kayboldu, bir daha görmedik Fakat Şevval Şahin onlardan olmadı. Miss Turkey yarışmasını kazanması estetikleri sebebiyle büyük tepki çeken Şevval Şahin, durumu lehine çevirerek şimdilerde herkesin konuştuğu ve tanıştığı model/sosyal medya fenomenlerinden biri olup çıktı.

Türkçe-İngilizce konuşması ayrı, tek bir söz söylenemeyecek kadar kusursuz fiziği, pozları ve kombinleriyle ayrı gündemin göbeğine oturan Şevval Şahin, attığı her adımla gözleri üzerine çekmeye devam etti.