Kuralmış Gibi Günde Yalnızca 1 Kez Tuvalete Gittiğini Söyleyen Model Şevval Şahin Dillere Fena Düştü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.10.2025 - 17:25

Günde 1 kez tuvalete çıktığını söyleyen ünlü model Şevval Şahin'in hiçbirimizin ihtiyacı olmadığı açıklaması sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen Şevval Şahin, güzellik yarışmasından sonra şöhretlenen isimlerden oldu!

Güzellik yarışmasında 1., 2., 3. seçilen nice isimler ortadan kayboldu, bir daha görmedik Fakat Şevval Şahin onlardan olmadı. Miss Turkey yarışmasını kazanması estetikleri sebebiyle büyük tepki çeken Şevval Şahin, durumu lehine çevirerek şimdilerde herkesin konuştuğu ve tanıştığı model/sosyal medya fenomenlerinden biri olup çıktı. 

Türkçe-İngilizce konuşması ayrı, tek bir söz söylenemeyecek kadar kusursuz fiziği, pozları ve kombinleriyle ayrı gündemin göbeğine oturan Şevval Şahin, attığı her adımla gözleri üzerine çekmeye devam etti.

Bugün de "Bunu bilmek zorunda mıydık?" sorusunu sordurtan açıklamasıyla gündeme geldi kendisi...

Günde 1 kez tuvalete gittiğini söyleyen Şevval Şahin, sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşerken, 'Ünlülerle ilgili gereksiz bilgiler' listemize de bir yenisini ekledi. 

'Ne alaka?' deyip işi goygoya vuran kullanıcılar bu bilgiyi hazmedince neler düşünmüş gelin beraber görelim!🙈

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
