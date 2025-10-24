Babasını İlk Kez Anlattı: Athena Gökhan Özoğuz'un İlk Göz Ağrısı Ayşe'nin Son Hali Hayran Bıraktı!

Belki biliyorsunuzdur Gökhan Özoğuz, üç çocuğunun annesi, 13 yıllık eşi Melis Ülken'le bu senenin başında boşanmıştı.

Boşanma kararı hepimize şok olurken hemen akabinde Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz'un yakınlaştığını öğrenmiştik. Birçok kez beraber görüntülenen ikili, bugüne dek net bir şekilde 'Beraberiz' demese de halleri ve tavırlarından her ikisinin de rahat karakterine uygun bir ilişki yaşadıkları anlaşıldı.

Geçtiğimiz günlerde, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Gökhan Özoğuz, bu sefer her şeyden çok ilk göz ağrısı Ayşe'yle dikkat çekti.