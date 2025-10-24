Babasını İlk Kez Anlattı: Athena Gökhan Özoğuz'un İlk Göz Ağrısı Ayşe'nin Son Hali Hayran Bıraktı!
Senenin başında 13 yıllık eşinden boşanan Athena Gökhan Özoğuz, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına kızı Ayşe'yle katıldı. Babasını anlatan Ayşe'nin son hali hayran bıraktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hayatımıza girdiği günden beri bitmek bilmeyen enerjisi, daimi hiperaktifliği ve sempatik halleriyle dikkat çeken Athena Gökhan'ı anlatmaya gerek yok herhalde!
Bir süredir de adı Farah Zeynep Abdullah'la anılıyor.
Programa Ahmet Mümtaz Taylan amcası tarafından konuk edilen Ayşe, ilk kez kameralar karşısında babasını anlattı!
