Babasını İlk Kez Anlattı: Athena Gökhan Özoğuz'un İlk Göz Ağrısı Ayşe'nin Son Hali Hayran Bıraktı!

Lila Ceylan
24.10.2025 - 11:02

Senenin başında 13 yıllık eşinden boşanan Athena Gökhan Özoğuz, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına kızı Ayşe'yle katıldı. Babasını anlatan Ayşe'nin son hali hayran bıraktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hayatımıza girdiği günden beri bitmek bilmeyen enerjisi, daimi hiperaktifliği ve sempatik halleriyle dikkat çeken Athena Gökhan'ı anlatmaya gerek yok herhalde!

Hepsi birbirinden eğlenceli, insanın kanını kaynatan şarkılarıyla yıllardır kulağımızın pasını silip hepimizi moda sokan Gökhan Özoğuz, birkaç yıldır O Ses Türkiye'nin de demirbaş jüri üyeleri arasında bulunuyor. 

Zaten ona daha da ısınıp, evin yaramaz çocuğu gibi sevmelerimiz de O Ses Türkiye'deki jürilik performansına dayanıyor... Her sezon birbirinden şapşal halleriyle gündem olan Athena Gökhan Özoğuz, milyonları kendine aşık etmeye devam ediyor!

Bir süredir de adı Farah Zeynep Abdullah'la anılıyor.

Belki biliyorsunuzdur Gökhan Özoğuz, üç çocuğunun annesi, 13 yıllık eşi Melis Ülken'le bu senenin başında boşanmıştı.

Boşanma kararı hepimize şok olurken hemen akabinde Farah Zeynep Abdullah ve Gökhan Özoğuz'un yakınlaştığını öğrenmiştik. Birçok kez beraber görüntülenen ikili, bugüne dek net bir şekilde 'Beraberiz' demese de halleri ve tavırlarından her ikisinin de rahat karakterine uygun bir ilişki yaşadıkları anlaşıldı. 

Geçtiğimiz günlerde, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programına konuk olan Gökhan Özoğuz, bu sefer her şeyden çok ilk göz ağrısı Ayşe'yle dikkat çekti.

Programa Ahmet Mümtaz Taylan amcası tarafından konuk edilen Ayşe, ilk kez kameralar karşısında babasını anlattı!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
