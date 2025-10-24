Bebeğiyle Kaza Geçiren İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar, Kendisine Gelen Çirkin Yoruma Sessiz Kalamadı

7 aylık hamileyken deniz kazası geçiren İrem Helvacıoğlu, 7 günlük bebeğiyle yine kaza geçirince 'Okut, üflet kendine' yorumları gecikmemişti. Tüm bu yaşananları, başından beri kimsenin içine sindiremediği Ural Kaspar'a bağlayanlar da olmuştu.

@Fitnelikfucurluk isimli Instagram hesabı da bunlardan biriydi. Ural Kaspar'ı kast ederek, 'Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor. Bence hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı' ifadelerini kullanan hesap, Ural Kaspar'ın da dikkatini çekti.

Kendisi hakkında yapılan çirkin yorumu görünce sessiz kalamayan Ural Kaspar, sosyal medya hesabında @fitnelikfucurluk'un hikayesini paylaşarak, 'Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum' dedi.