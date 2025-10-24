onedio
Bebeğiyle Kaza Geçiren İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar, Kendisine Gelen Çirkin Yoruma Sessiz Kalamadı

24.10.2025 - 10:17

İrem Helvacıoğlu'nun eşi ve bebeğiyle geçirdiği kazanın ardından birçok magazin hesabı olayın sorumlusunu Ural Kaspar ilan ettiği paylaşımlarda bulunmuştu. 

Özellikle bir yoruma takılan Ural Kaspar, yaşadıkları kabus sırasında uğraştıkları bu çirkin paylaşımlara sessiz kalamadı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz gün 7 günlük bebekleri Sora'yla beraber kaza geçiren İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, gündeme bomba gibi oturmuştu.

15 Ekim'de doğum yapan İrem Helvacıoğlu, Sora ismini verdiği kızı ve eşi Ural Kaspar, Bağdat Caddesi'nde kaldırımda yürüyüş yaparken, bir motosiklet ve araba çarpışmış, motosiklet çekirdek ailenin üstüne fırlamıştı. 

İrem Helvacıoğlu, motosiklet sürücüsü ve minik bebek hastaneye kaldırılırken Ural Kaspar'ın da sakatlandığı öğrenilmişti. 

İrem Helvacıoğlu, kafasına 10-12 dikiş atıldığını ve hamileliğinin 7. ayında geçirdiği kaza sonucu yaşadığı sinir hasarının nüksettiğini açıklamış, neye uğradıklarını şaşırdıklarının altını çizmişti.

Birkaç saat önce ise kaza anına ait görüntüler ilk kez ortaya çıkmıştı.

Kaza haberi sosyal medyada hızla yayılırken birçok magazin sayfasının konuyla ilgili yorumları olmuştu.

7 aylık hamileyken deniz kazası geçiren İrem Helvacıoğlu, 7 günlük bebeğiyle yine kaza geçirince 'Okut, üflet kendine' yorumları gecikmemişti. Tüm bu yaşananları, başından beri kimsenin içine sindiremediği Ural Kaspar'a bağlayanlar da olmuştu. 

@Fitnelikfucurluk isimli Instagram hesabı da bunlardan biriydi. Ural Kaspar'ı kast ederek, 'Bu kadın evlendiğinden beri normal bir şeyler yaşamıyor. Bence hepsi mendebur kocasının pis enerjisinden kaynaklı' ifadelerini kullanan hesap, Ural Kaspar'ın da dikkatini çekti. 

Kendisi hakkında yapılan çirkin yorumu görünce sessiz kalamayan Ural Kaspar, sosyal medya hesabında @fitnelikfucurluk'un hikayesini paylaşarak, 'Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken, hastane odasında bile ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum' dedi.

