Bebeğiyle Kaza Geçiren İrem Helvacıoğlu'nun Eşi Ural Kaspar, Kendisine Gelen Çirkin Yoruma Sessiz Kalamadı
İrem Helvacıoğlu'nun eşi ve bebeğiyle geçirdiği kazanın ardından birçok magazin hesabı olayın sorumlusunu Ural Kaspar ilan ettiği paylaşımlarda bulunmuştu.
Özellikle bir yoruma takılan Ural Kaspar, yaşadıkları kabus sırasında uğraştıkları bu çirkin paylaşımlara sessiz kalamadı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz gün 7 günlük bebekleri Sora'yla beraber kaza geçiren İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, gündeme bomba gibi oturmuştu.
Kaza haberi sosyal medyada hızla yayılırken birçok magazin sayfasının konuyla ilgili yorumları olmuştu.
