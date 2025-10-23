onedio
İrem Helvacıoğlu'nun 7 Günlük Bebeği ve Eşiyle Geçirdiği Akılalmaz Kazanın Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.10.2025 - 18:52

15 Ekim'de doğum yapan İrem Helvacıoğlu, dün akşam saatlerinde Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yaparken kaza geçirmişti. 

Ekol TV'den Ramazan Eğri'nin özel haberiyle İrem Helvacıoğlu'nun 7 günlük bebeği kucağındayken eşiyle geçirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

Dün (22 Ekim) akşam saatlerinde İrem Helvacıoğlu ve eşinin caddede yürürken korkunç bir kazaya karıştığının haberini almıştık.

15 Ekim'de ilk bebeği Sora'yı kucağına alan İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar ve 7 günlük kızıyla Bağdat Caddesi'nde kaldırımda yürürken bir motosikletin üstlerine uçtuğu öğrenilmişti. 

Motosiklet sürücüsü ve İrem Helvacıoğlu hastaneye kaldırılırken, minik bebeğin de tedbiren hastaneye götürüldüğü ortaya çıkmıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde yaşadığı kabusu ilk kez anlatan İrem Helvacıoğlu, 'Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti. Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı.' açıklamasında bulunmuş, kızlarının durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Kaçıranlar için Helvacıoğlu'nun açıklamasının tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ve minik kızlarının geçirdiği kazanın görüntülerine Ekol TV ulaştı.

Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
