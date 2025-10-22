Veliaht'ın Başrolü Akın Akınözü'nden Partneri Serra Arıtürk'ü Küçümseyen Muhabire Kapak Gibi Cevap!
Şimdilerde Veliaht dizisinin başrolünde yer alan Akın Akınözü, partneri Serra Arıtürk'ü küçümseyen bir ifade kullanan muhabire verdiği cevapla gündeme oturdu.
Partnerini ezdirmeyen Akın Akınözü'nün beyefendiliği dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Akın Akınözü son zamanların en popüler isimleri arasında yer alıyor.
Akın Akınözü'nün aynı geceden bir röportajı daha gündeme oturdu. Akınözü, bu sefer de centilmenliği ve beyefendiliğiyle dikkat çekti!
