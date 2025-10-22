onedio
Veliaht'ın Başrolü Akın Akınözü'nden Partneri Serra Arıtürk'ü Küçümseyen Muhabire Kapak Gibi Cevap!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.10.2025 - 18:55

Şimdilerde Veliaht dizisinin başrolünde yer alan Akın Akınözü, partneri Serra Arıtürk'ü küçümseyen bir ifade kullanan muhabire verdiği cevapla gündeme oturdu. 

Partnerini ezdirmeyen Akın Akınözü'nün beyefendiliği dikkat çekti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hem yakışıklılığı hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Akın Akınözü son zamanların en popüler isimleri arasında yer alıyor.

Şimdilerde Veliaht dizisinde Serra Arıtürk'le beraber başrolü paylaşan Akın Akınözü, sempatik ve cana yakın tavırlarıyla hayran bırakırken, yakın zamanda kaybettiği annesini duyduğu özlem ve paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 

Dün gece Esquire Man At His Best gecesine katılan Akın Akınözü, kırmızı halıda pırlanta işlemeli tasarım saatiyle dikkat çekmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Akın Akınözü'nün aynı geceden bir röportajı daha gündeme oturdu. Akınözü, bu sefer de centilmenliği ve beyefendiliğiyle dikkat çekti!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
