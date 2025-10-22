İrem Helvacıoğlu'nun 7 Günlük Bebeğiyle Birlikte Kaza Geçirdiği İddia Edildi
7 gün önce Sora adını verdiği kızına kavuşan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun kaza geçirdiği iddia edildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sen Anlat Karadeniz dizisindeki başarılı performansıyla parlayan İrem Helvacıoğlu, o günden beri attığı her adımla gündeme oturuyor.
Kızına Sora ismini veren ve evde kızıyla ilk günlerinin keyfini çıkardığı bilinen İrem Helvacıoğlu'ndan endişelendiren bir haber geldi.
@Nurmagazins'e gelen mesajla, İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ve minik kızlarının Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yaparken kaza geçirdiği iddia edildi.
Helvacıoğlu ve ailesinin geçirdiği kazanın yaklaşık 1 saat önce @caddeibagdat hesabında paylaşılan bu kaza olduğu söyleniyor.
kan var orda ins kimseye bir şey olmamıştır
Geçmiş olsun da her oyuncuya ünlü demesek mi? Şahsen ilk defa gördüğüm, ismini duyduğum bir isim. Oyuncu desek kafi sanki
Takıldığın şey bu mu gerçekten
