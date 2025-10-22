onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Helvacıoğlu'nun 7 Günlük Bebeğiyle Birlikte Kaza Geçirdiği İddia Edildi

İrem Helvacıoğlu'nun 7 Günlük Bebeğiyle Birlikte Kaza Geçirdiği İddia Edildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.10.2025 - 17:47

7 gün önce Sora adını verdiği kızına kavuşan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun kaza geçirdiği iddia edildi! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki başarılı performansıyla parlayan İrem Helvacıoğlu, o günden beri attığı her adımla gündeme oturuyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki başarılı performansıyla parlayan İrem Helvacıoğlu, o günden beri attığı her adımla gündeme oturuyor.

En son Karadut dizisinde izlediğimiz ve dizi tutmadığı için hüsrana uğrayan İrem Helvacıoğlu, aynı dönem aşkta kazanmıştı. Bir dargın bir barışık olduğu, ayrılma ve barışma hızlarına asla yetişemediğimiz Ural Kaspar ile 2024'ün 28 Ekim'inde dünyaevine girdi.

Düğünden 6 ay sonra hamile olduğunu duyuran İrem Helvacıoğlu, hamileliğinin 7. ayında geçirdiği ciddi deniz kazasıyla gündeme gelmişti. Kazadan ucuz kurtulan ve hamileliğinde boyunlukla yaşamak zorunda kalan İrem Helvacıoğlu, 9 aydır heyecanla beklediği kızını 7 gün önce, 15 Ekim'de kucağına almıştı.

Kızına Sora ismini veren ve evde kızıyla ilk günlerinin keyfini çıkardığı bilinen İrem Helvacıoğlu'ndan endişelendiren bir haber geldi.

Kızına Sora ismini veren ve evde kızıyla ilk günlerinin keyfini çıkardığı bilinen İrem Helvacıoğlu'ndan endişelendiren bir haber geldi.

Gossippasta hesabı, kendisine gelen mesajları paylaşarak İrem Helvacıoğlu'nun kaza geçirdiği iddiasını duyurdu. 

İddiaya göre, İrem Helvacıoğlu Bağdat Caddesi'nde kaza geçirdi ve hastaneye kaldırıldı.

👇

👇

@Nurmagazins'e gelen mesajla, İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ve minik kızlarının Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yaparken kaza geçirdiği iddia edildi.

@Nurmagazins'e gelen mesajla, İrem Helvacıoğlu, Ural Kaspar ve minik kızlarının Bağdat Caddesi'nde yürüyüş yaparken kaza geçirdiği iddia edildi.

Bir motorsikletin üstlerine doğru geldiği, bebeği çiçekçinin kurtardığı, İrem Helvacıoğlu ve motosiklet sürücüsünün hastanede olduğu, bilinçlerinin açık olduğu ve bebeğin de tedbiren hastaneye götürüldüğü iddialar arasında yer aldı.

Helvacıoğlu ve ailesinin geçirdiği kazanın yaklaşık 1 saat önce @caddeibagdat hesabında paylaşılan bu kaza olduğu söyleniyor.

Helvacıoğlu ve ailesinin geçirdiği kazanın yaklaşık 1 saat önce @caddeibagdat hesabında paylaşılan bu kaza olduğu söyleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
41
22
3
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
kubi aygün

kan var orda ins kimseye bir şey olmamıştır

Can vanKamp

Geçmiş olsun da her oyuncuya ünlü demesek mi? Şahsen ilk defa gördüğüm, ismini duyduğum bir isim. Oyuncu desek kafi sanki

Nurr

Takıldığın şey bu mu gerçekten

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.