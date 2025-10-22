Kıymetlisi İbrahim Çelikkol'u Takipten Çıkan Birce Akalay Sorular Karşısındaki Gergin Tavrıyla Dikkat Çekti!
Uyuşturucu operasyonuyla alınan ve test sonuçları pozitif çıkan ünlü oyuncu Birce Akalay, başta İbrahim Çelikkol olmak üzere takipten çıktığı ünlü isimlerle dikkat çekmişti.
Gazete Magazin muhabirlerinin İbrahim Çelikkol meselesini yüz yüze sorduğu Birce Akalay, gerginliğiyle dikkat çekti!
Son bir haftadır gündemden düşmeyen ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yer alan 19 isimden biri de Birce Akalay'dı.
Birce Akalay, kıymetlisi İbrahim Çelikkol başta olmak üzere, Çelikkol'un eşini, Aslı Enver'i ve Nur Fettahoğlu'nu takipten çıkardı.
Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Birce Akalay'a, İbrahim Çelikkol meselesi bu sefer yüz yüze soruldu.
