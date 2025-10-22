onedio
Kıymetlisi İbrahim Çelikkol'u Takipten Çıkan Birce Akalay Sorular Karşısındaki Gergin Tavrıyla Dikkat Çekti!

Kıymetlisi İbrahim Çelikkol'u Takipten Çıkan Birce Akalay Sorular Karşısındaki Gergin Tavrıyla Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
22.10.2025 - 17:28

Uyuşturucu operasyonuyla alınan ve test sonuçları pozitif çıkan ünlü oyuncu Birce Akalay, başta İbrahim Çelikkol olmak üzere takipten çıktığı ünlü isimlerle dikkat çekmişti. 

Gazete Magazin muhabirlerinin İbrahim Çelikkol meselesini yüz yüze sorduğu Birce Akalay, gerginliğiyle dikkat çekti!

Son bir haftadır gündemden düşmeyen ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yer alan 19 isimden biri de Birce Akalay'dı.

Uyuşturucu testi sonuçları pozitif çıkan Birce Akalay ve diğer isimlerin 3 yıl boyunca 6 ayda bir test vermesine karar verilmişti. 

Gündelik hayatına devam eden ve konuyla ilgili de konuşmak istemeyen Birce Akalay'ın uyuşturucu operasyonu gündemi sıcakken yaptığı hamle oldukça ilgi çekici bulunmuştu.

Birce Akalay, kıymetlisi İbrahim Çelikkol başta olmak üzere, Çelikkol'un eşini, Aslı Enver'i ve Nur Fettahoğlu'nu takipten çıkardı.

Aslı Enver ve Nur Fettahoğlu'nu neden takipten çıkardığını kimse anlayamasa da İbrahim Çelikkol ve eşi detayı, Birce Akalay'ı yakından takip edenleri epey şaşırttı. 

Bugüne dek aralarındaki kimya ve uyum sebebiyle pek çok kez 'Aşk yaşıyorlar' iddiasıyla gündeme gelen Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol, çok yakın arkadaş olduklarını defalarca kez belirtmişti. Sımsıcak, samimi bir ilişkisi olduğu bilinen ikilinin ipleri bir anda koparması ve koparan kişinin de Birce olması enteresan bulundu.

Birce Akalay'ın arkadaşlık üzerine yaptığı geçmiş açıklaması gündeme geldiğinde küslüğün sebebinin ne olabileceği biraz daha netleşmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde Gazete Magazin muhabirleri tarafından görüntülenen Birce Akalay'a, İbrahim Çelikkol meselesi bu sefer yüz yüze soruldu.

Yorum Yazın