Geçmiş Sözleri Ele Verdi: Birce Akalay'ın Dostum Dediği İbrahim Çelikkol'u Bir Çırpıda Silme Nedeni Belli Oldu
8 Ekim 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, aralarında Akalay’ın da bulunduğu 19 ünlü isimden kan ve saç örnekleri alınmış, Akalay’ın test sonuçlarında saçında uyuşturucu tespit edilmişti. Birce Akalay hakkında gündeme gelen uyuşturucu iddialarının ardından açıklamada bulunmuştu.
Birce Akalay'dan gelen İbrahim Çelikkol'u takipten çıkma hamlesi ise büyük merak uyandırmıştı. Akalay'ın geçmişte dostluklarını bitirme nedeniyle ilgili açıklaması ise yeniden gündem oldu.
Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan ikililerinden biri kuşkusuz Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol.
Birce Akalay yakın zamanda sosyal medya hesabından İbrahim Çelikkol’u takipten çıktığı haberleri ise ikilinin sevenlerine ufak çaplı bir şok yaşattı.
