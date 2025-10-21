onedio
Geçmiş Sözleri Ele Verdi: Birce Akalay'ın Dostum Dediği İbrahim Çelikkol'u Bir Çırpıda Silme Nedeni Belli Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.10.2025 - 14:25

8 Ekim 2025’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, aralarında Akalay’ın da bulunduğu 19 ünlü isimden kan ve saç örnekleri alınmış, Akalay’ın test sonuçlarında saçında uyuşturucu tespit edilmişti. Birce Akalay hakkında gündeme gelen uyuşturucu iddialarının ardından açıklamada bulunmuştu.

Birce Akalay'dan gelen İbrahim Çelikkol'u takipten çıkma hamlesi ise büyük merak uyandırmıştı. Akalay'ın geçmişte dostluklarını bitirme nedeniyle ilgili açıklaması ise yeniden gündem oldu.

Türk televizyon dünyasının en çok konuşulan ikililerinden biri kuşkusuz Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol.

İkili, ilk kez 2017 yılında yayınlanan “Siyah Beyaz Aşk” dizisinde bir araya geldi. Aslı ile Ferhat karakterlerinin zıt karakterlerine rağmen tutturdukları kimya çok beğenilmişti.

Aralarındaki oyunculuk uyumu o kadar beğenildi ki, yıllar sonra Netflix’in “Kuş Uçuşu” dizisinde yeniden bir araya gelen ikili bir kez daha izleyiciyi kendilerine hayran bırakmıştı.

Birce Akalay yakın zamanda sosyal medya hesabından İbrahim Çelikkol’u takipten çıktığı haberleri ise ikilinin sevenlerine ufak çaplı bir şok yaşattı.

