Geçmiş Sözleri Ele Verdi: Birce Akalay'ın Dostum Dediği İbrahim Çelikkol'u Bir Çırpıda Silme Nedeni Belli Oldu

İkili, ilk kez 2017 yılında yayınlanan “Siyah Beyaz Aşk” dizisinde bir araya geldi. Aslı ile Ferhat karakterlerinin zıt karakterlerine rağmen tutturdukları kimya çok beğenilmişti.

Aralarındaki oyunculuk uyumu o kadar beğenildi ki, yıllar sonra Netflix’in “Kuş Uçuşu” dizisinde yeniden bir araya gelen ikili bir kez daha izleyiciyi kendilerine hayran bırakmıştı.