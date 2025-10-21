14 Yıllık Evliliğini Bitiren Yasemin Ergene Ünlü Estetik Doktoruyla Aşk Yaşadığı İddialarına Nokta Koydu!
Gazetemagazin’den Umut Ünver’e konuşan Yasemin Ergene, son günlerde gündeme gelen aşk söylentilerine açıklık getirdi. 14 yıllık eşi İzzet Özilhan’dan boşanmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen adının Karaca Başaran ile anılan isim iddialara noktayı koydu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Ergene'nin 14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yasemin Ergene'nin ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığına dair çıkan iddialar, son günlerde magazin gündemini meşgul etmişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın