article/comments
article/share
14 Yıllık Evliliğini Bitiren Yasemin Ergene Ünlü Estetik Doktoruyla Aşk Yaşadığı İddialarına Nokta Koydu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.10.2025 - 12:22

Gazetemagazin’den Umut Ünver’e konuşan Yasemin Ergene, son günlerde gündeme gelen aşk söylentilerine açıklık getirdi. 14 yıllık eşi İzzet Özilhan’dan boşanmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen adının Karaca Başaran ile anılan isim iddialara noktayı koydu!

Yasemin Ergene'nin 14 yıllık eşi İzzet Özilhan'dan 3 Eylül 2025 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

Evliliğiyle olduğu kadar yeni hayatıyla da konuşulmaya başlanan, sosyeteye hızlı bir giriş yapan Yasemin Ergene'nin olaylı birlikteliği tek gecede sonlanmış, ortaya ihanet iddiaları da atılmıştı.

Yasenin Ergene yine hızlı bir kararla Özilhan soyadından vazgeçmiş ve kendisinin kariyerine devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Yasemin Ergene'nin ünlü estetik cerrah Prof. Dr. Karaca Başaran ile aşk yaşadığına dair çıkan iddialar, son günlerde magazin gündemini meşgul etmişti.

2
1
0
0
0
0
0
