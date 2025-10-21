onedio
Deren Talu'nun TikTok'taki "Polisle Görüştüm Belimi Bulamamışlar" Akımına Katıldığı Video Tekrar Gündem Oldu

21.10.2025 - 09:33

Derin ve Deren Talu'nun isimleri son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilen ünlüler arasında yer almıştı.

Talu kardeşler ve anneleri olayla ilgili açıklamada bulunmuş ve iddiaları reddederek, başka bir hastanede uyuşturucu testi vereceklerini söylemişti.

Yaşananların ardından Deren Talu'nun geçmişte sosyal medya hesabında paylaştığı bir video yeniden gündem oldu.

İşte o video:

Deren Talu'nun geçmişte TikTok'tan yaptığı akım videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.

8 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kan ve/veya saç örneklerinde uyuşturucu madde bulunduğu iddia edilmişti.

Bu gelişmelerin ardından, Talu kardeşler ve anneleri Defne Samyeli sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundular. Deren Talu, 'Çıktığı iddia edilen bu sonuçlar karşısında şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim. Saçımda çıktığı iddia edilen sonuçlar asla doğru değildir' ifadelerini kullanmıştı.

