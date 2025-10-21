Deren Talu'nun TikTok'taki "Polisle Görüştüm Belimi Bulamamışlar" Akımına Katıldığı Video Tekrar Gündem Oldu
Derin ve Deren Talu'nun isimleri son olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir uyuşturucu operasyonunda kan ve saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilen ünlüler arasında yer almıştı.
Talu kardeşler ve anneleri olayla ilgili açıklamada bulunmuş ve iddiaları reddederek, başka bir hastanede uyuşturucu testi vereceklerini söylemişti.
Yaşananların ardından Deren Talu'nun geçmişte sosyal medya hesabında paylaştığı bir video yeniden gündem oldu.
İşte o video:
Deren Talu'nun geçmişte TikTok'tan yaptığı akım videosu sosyal medyada yeniden gündem oldu.
