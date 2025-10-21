onedio
Yaptırdığı Estetik İşlemlerle Dile Düşen İlayda Alişan'ın Yüzünün Son Hali Kaynanası Seda Sayan'a Benzetildi!

Yaptırdığı Estetik İşlemlerle Dile Düşen İlayda Alişan'ın Yüzünün Son Hali Kaynanası Seda Sayan'a Benzetildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.10.2025 - 09:00

Ekranların sevilen ismi İlayda Alişan, son paylaşımıyla sosyal medyayı adeta salladı! Geçtiğimiz sezon Piyasa dizisinde “Münevver” karakteriyle başrolde yer alan güzel oyuncu, son haliyle kullanıcıları şaşkına çevirdi. Alişan’ın değişimi kısa sürede “estetik mi yaptırdı?” tartışmalarını alevlendirirken bazı kullanıcılar, ünlü oyuncunun son halini müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan’a benzetti.

Gelin, İlayda Alişan’ın son haline ve sosyal medyada gelen yorumlara birlikte bakalım!

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, ilişkilerini gözler önünde yaşayan isimlerden biliyorsunuz.

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri haline gelen İlayda Alişan ve Oğulcan Engin, ilişkilerini gözler önünde yaşayan isimlerden biliyorsunuz.

Ünlü oyuncu İlayda Alişan, bir süredir aşk yaşadığı Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’le olan ilişkisini sosyal medya üzerinden paylaşmalara doyamıyor, aşkını her fırsatta dile getiriyor.

Çift, geçtiğimiz günlerde objektiflere yakalandığında evlilik sorularına “Kısmet, her şeyin zamanı var” diyerek yanıt vermiş, bu açıklama, sosyal medya kullanıcıları arasında “evlilik yakın mı?” yorumlarını beraberinde getirmişti.

Aşklarını gözlerden uzak ama bir o kadar da dolu dizgin şekilde yaşayan ikili, dost çevrelerinden de tam destek alıyor. Hatta Seda Sayan’ın da İlayda Alişan’a oldukça sıcak davrandığı, çiftin ailelerinin tanıştığı iddia ediliyor.

2023–2024 sezonunda oynadığı Ateş Kuşları adlı dizide "Gülayşe" karakterini canlandıran İlayda Alişan son haliyle görenleri şaşırttı.

2023–2024 sezonunda oynadığı Ateş Kuşları adlı dizide “Gülayşe” karakterini canlandıran İlayda Alişan son haliyle görenleri şaşırttı.

Geçtiğimiz sezon Piyasa adlı dizide “Münevver” karakteriyle başrolde yer alan İlyada Alişan'ın son paylaşımı estetik iddialarını körükledi. Saç rengini değiştiren ve daha iddialı bir makyaj stili tercih eden Alişan’ın son hali müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a benzetildi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
