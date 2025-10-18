onedio
Estetik Dozu Kaçtı mı? Birce Akalay'ın Yüzünün Son Halini Görenler Eski Doğallığıyla Karşılaştırmadan Edemedi!

18.10.2025 - 22:51 Son Güncelleme: 18.10.2025 - 23:16

17 Ekim 2025 tarihinde oynanan Anadolu Efes – Panathinaikos Euroleague maçında, 'Pembe Top Sahada' projesinin 12. yılı kutlandı. Geceye katılan Birce Akalay, akşam saatlerinde uyuşturucu operasyonu sonucu çıkan sonuçlarla şok yaşadı.

Maç sırasında çekilen görüntülerde yüzündeki şişlikle dikkat çeken Akalay'ın son hali Sosyal medyada estetik müdahalelerle ilgili yorumları alevlendirdi!

İşte o anlar:

17 Ekim 2025 tarihinde oynanan Anadolu Efes – Panathinaikos Euroleague maçında boy gösteren Birce Akalay'ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkmıştı.

Maç sırasında, telefonunun sürekli çalması üzerine kulise geçerek test sonuçlarını öğrendiği anların şokunu atan Birce Akalay'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.

Test sonuçlarının ardından sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, kendisinin ve avukatının dosyaya erişimi olmadığını, soruşturmanın gizlilik kararı altında olduğunu belirten ismin maç sırasında çekilen bu görüntüleri dile düştü.

Tehuti555

uzaktan peter ve joseph'i gören heidi.