Tarikat İddiası! Enes Batur'un Bir Türlü Anlam Verilemeyen Paylaşımlarının Ardındaki Neden Ortaya Çıktı!

Tarikat İddiası! Enes Batur'un Bir Türlü Anlam Verilemeyen Paylaşımlarının Ardındaki Neden Ortaya Çıktı!

18.10.2025 - 21:25

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir hayli tepki çeken, neredeyse sarmadığı isim kalmayan Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan'dan, Orkun Işıtmak'ın karısı Merve'ye kadar birçok isme sataşmıştı.

Son olarak filminin adını değiştiren, yönetmen kısmına da Netanyahu ismini eklemesiyle tepki çeken Enes Batur'un derdinin ne olduğu ise bir türlü çözülememişti.

CharmQuell isimli YouTube kanalı 'Enes Batur'a gerçekten ne oldu?' adlı bir video yayınlayarak Enes Batur hakkında iddialarda bulundu. Batur'un bir hayli garipsenen bu paylaşımlarıyla ilgili tarikat iddialarını ortaya atan ismin videosundaki detaylar dikkat çekti.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=xXjka...
Bir zamanlar YouTube platformunun en bilinen isimlerinden biri olan Enes Batur, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştırmıştı.

Bir zamanlar YouTube platformunun en bilinen isimlerinden biri olan Enes Batur, son zamanlarda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştırmıştı.

Başak Karahan’ın evlenmesinin ardından Enes Batur, Instagram profil fotoğrafını eski sevgilisiyle olan bir fotoğrafla değiştirmişti. Takipçileri bu hareketi “takıntılı” olarak yorumlamıştı. Üstüne bir de “U eat me first :D” tweet’ini atınca sosyal medya bir anda karışmıştı. 

Ardından 16 milyon abonesine veda eden Enes Batur, kanalındaki 4 bine yakın videoyu silmiş ve sadece Başak Karahan’ın olduğu içerikleri bırakmıştı. Sosyal medyada tepki çekmeye devam eden ismin hamleleri ise ardı ardına gelmişti.

Orkun Işıtmak’ın eşi Merve Işıtmak’ı hedef alan paylaşımları ise takipçiler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sosyal medyada “iyice çığırından çıktı” yorumları alan Enes Batur son olarak filminin adını değiştirmişti.

CharmQuell adlı YouTube kanalı, "Enes Batur'a Gerçekten Ne Oldu?" başlıklı videosunda, Enes Batur'un son dönemlerdeki davranışlarını ve sosyal medya paylaşımlarını derinlemesine inceleyerek dikkat çeken iddialarda bulundu.

