Tarikat İddiası! Enes Batur'un Bir Türlü Anlam Verilemeyen Paylaşımlarının Ardındaki Neden Ortaya Çıktı!

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bir hayli tepki çeken, neredeyse sarmadığı isim kalmayan Enes Batur, eski sevgilisi Başak Karahan'dan, Orkun Işıtmak'ın karısı Merve'ye kadar birçok isme sataşmıştı.

Son olarak filminin adını değiştiren, yönetmen kısmına da Netanyahu ismini eklemesiyle tepki çeken Enes Batur'un derdinin ne olduğu ise bir türlü çözülememişti.

CharmQuell isimli YouTube kanalı 'Enes Batur'a gerçekten ne oldu?' adlı bir video yayınlayarak Enes Batur hakkında iddialarda bulundu. Batur'un bir hayli garipsenen bu paylaşımlarıyla ilgili tarikat iddialarını ortaya atan ismin videosundaki detaylar dikkat çekti.

