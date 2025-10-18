onedio
Tarihte Bir İlk: Çağatay Ulusoy'un Sevgilisi Aslıhan Malbora'yı Paylaşması Evlilik Yorumlarına Neden Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.10.2025 - 18:46

Magazin dünyasında “tarihte bir ilk” olarak adlandırabileceğimiz bir gelişme yaşandı! Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora’yı sosyal medyada paylaşarak hem hayranlarını hem de magazin gündemini salladı. Bu paylaşım, sadece çiftin ilişkisindeki ciddiyeti gözler önüne sermekle kalmadı, aynı zamanda evlilik dedikodularını da alevlendirdi.

Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın 2024 senesinin son aşk bombalarından biri olmuş, Kübra dizisinde birlikte yer alan ikilinin sevgili olduğu haberleri gündeme yerleşmişti.

2024 yılında Netflix'te yayınlanan Kübra dizisinin setinde tanışan ve kısa süre sonra romantik bir ilişkiye adım atan, ilk kez aralık ayında İstanbul Havalimanı'nda el ele görüntülenen çift Çağatay Ulusoy'un kamerlaardan kaçmasıyla çok konuşulmuştu. 

Magazinden uzak durmaya çalışan Çağatay Ulusoy'un askine zaman zaman ilişkisi hakkında konuşan taraf ise Aslıhan Malbora olmuştu.

Çağatay Ulusoy'un 35. yaş gününde, sevgilisininin videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Aslıhan Malbora cesur hareketlerine devam ederken Çağatay Ulusoy'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Ayrıca, Aslıhan Malbora'nın sahne aldığı tiyatro oyununun galasında Çağatay Ulusoy'un kuliste onu yalnız bırakmayarak desteklemesi, yakışıklı oyuncuyu yakından takip edenlere ufak çaplı bir şok yaşattı. Bugüne kadar aşk hayatını gözlerden uzak tutumak için çabalayan Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Aslıhan Malbora'yı sosyal medya hesabından paylaşması ise X'te gündem oldu.

Sevgilisini ayakta alkışlayan Çağatay Ulusoy'un bu hareketleri sosyal medya gündemini salladı!

