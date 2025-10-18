Tarihte Bir İlk: Çağatay Ulusoy'un Sevgilisi Aslıhan Malbora'yı Paylaşması Evlilik Yorumlarına Neden Oldu!
Magazin dünyasında “tarihte bir ilk” olarak adlandırabileceğimiz bir gelişme yaşandı! Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora’yı sosyal medyada paylaşarak hem hayranlarını hem de magazin gündemini salladı. Bu paylaşım, sadece çiftin ilişkisindeki ciddiyeti gözler önüne sermekle kalmadı, aynı zamanda evlilik dedikodularını da alevlendirdi.
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın 2024 senesinin son aşk bombalarından biri olmuş, Kübra dizisinde birlikte yer alan ikilinin sevgili olduğu haberleri gündeme yerleşmişti.
Çağatay Ulusoy'un 35. yaş gününde, sevgilisininin videosunu sosyal medya hesabında paylaşan Aslıhan Malbora cesur hareketlerine devam ederken Çağatay Ulusoy'dan beklenmedik bir hamle geldi.
Sevgilisini ayakta alkışlayan Çağatay Ulusoy'un bu hareketleri sosyal medya gündemini salladı!
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
