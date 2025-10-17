onedio
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Birce Akalay Sonuçlar Sonrası İlk Kez Konuştu

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Birce Akalay Sonuçlar Sonrası İlk Kez Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.10.2025 - 23:34

Birce Akalay, 8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine destek olanlara teşekkür eden Akalay'ın test sonuçları ise pozitif çıktı.

Müge Dağıstanlı'nın paylaşımına göre Birce Akalay'ın sonuçlardan bir saat önce verdiği röportaj ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun sıkkın halleri kameralara takıldı. Oyuncudan ilk kez açıklama geldi.

Uyuşturucu testi sonrası kanında ve saçında uyuşturucu tespit edilen Birce Akalay'ın sonuçlardan bir saat önce verdiği röportaj ortaya çıktı.

Maç sırasında test sonuçlarını öğrenen Akalay'ın keyifsiz halleri kameralara yansıdı.

Birce Akalay geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesbaındna konuylan ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Sonuçların doğruyu yansıtmadığını belirten Birce Akalay, itirazda bulunacağın dile getirdi.

