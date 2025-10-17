Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Birce Akalay Sonuçlar Sonrası İlk Kez Konuştu
Birce Akalay, 8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine destek olanlara teşekkür eden Akalay'ın test sonuçları ise pozitif çıktı.
Müge Dağıstanlı'nın paylaşımına göre Birce Akalay'ın sonuçlardan bir saat önce verdiği röportaj ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun sıkkın halleri kameralara takıldı. Oyuncudan ilk kez açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uyuşturucu testi sonrası kanında ve saçında uyuşturucu tespit edilen Birce Akalay'ın sonuçlardan bir saat önce verdiği röportaj ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maç sırasında test sonuçlarını öğrenen Akalay'ın keyifsiz halleri kameralara yansıdı.
Birce Akalay geçtiğimiz dakikalarda sosyal medya hesbaındna konuylan ilgili ilk açıklamasını yaptı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın