Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkan Birce Akalay Sonuçlar Sonrası İlk Kez Konuştu

Birce Akalay, 8 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen ve ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine destek olanlara teşekkür eden Akalay'ın test sonuçları ise pozitif çıktı.

Müge Dağıstanlı'nın paylaşımına göre Birce Akalay'ın sonuçlardan bir saat önce verdiği röportaj ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun sıkkın halleri kameralara takıldı. Oyuncudan ilk kez açıklama geldi.