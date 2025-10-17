Ünlülere Yönelik Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Temize Çıkan İrem Derici'den İlk Paylaşım!
8 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilen büyük uyuşturucu operasyonunda ünlü isimlerin kan ve saç örnekleri alınmıştı. Bazı ünlülerin test sonuçları ise ilaç etken madde etkisiyle pozitif çıktı. Bu isimler Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali Safter olarak belirtilirken, öte yandan, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk’ün kan ve saç örneklerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı öğrenildi.
Operasyon sonrası basın toplantısı düzenleyen İrem Derici temize çıkmasıyla birlikte paylaşımda bulundu!
Test sonucu temiz çıkan İrem Derici sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:
