Kanında ve Saçında Uyuşturucu Tespit Edilen Deren Talu ve Derin Talu Sonuçlarla İlgili Açıklamada Bulundu!

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Deren Talu uyuşturucu testini tekrardan yaptıracağını açıkladı.

'Çıktığı iddia edilen bu sonuçlar karşısında şok içerisindeyim.

Çok sinirli ve üzgünüm. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım, denemedim.

Saçımda çıktığı iddia edilen sonuçlar asla doğru değil.

Bir insanın adını karalamak bu kadar mı kolay?

Kanımda çıkan sertralin, kullandığım antidepresandan.

Hayret, bir tek bu sonuç doğru. Ve de haklı bir nedeni var.

Çünkü bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım.

Sonuçları asla kabul etmiyor ve güvenmiyorum.

Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım.

Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim.'