Kanında ve Saçında Uyuşturucu Tespit Edilen Deren Talu ve Derin Talu Sonuçlarla İlgili Açıklamada Bulundu!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” şüphesiyle bazı ünlü isimlere operasyon düzenlenmişti. 8 Ekim sabahı gerçekleşen operasyon sonrası kan ve saç örnekleri alınarak serbest bırakılan ünlülerin uyuşturucu testi sonuçları geçtiğimiz saatlerde çıktı.
Derin ve Deren Talu kardeşlerin ismi ise kan ve saç örneklerinde uyuşturucu tespit edilen isimlerin arasında yer aldı. Talu kardeşler sosyal medya hesaplarından iddia edilen test sonuçlarını yalanladı.
Deren ve Derin Talu kanlarında ve saçlarında uyuşturucu tespit edildiği iddialarını yalanadı.
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
