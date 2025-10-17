onedio
Defne Samyeli’den Kızları Derin-Deren Talu Hakkında Sert Uyuşturucu Açıklaması

Defne Samyeli’den Kızları Derin-Deren Talu Hakkında Sert Uyuşturucu Açıklaması

17.10.2025 - 22:40

Uyuşturucu operasyonuyla alınan ünlülerin sonuçları ortaya çıktı. Kan veya saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilen 8 ünlü isimden ikisi Derin ve Deren Talu kardeşler oldu. Talu kardeşler test sonucunu yalanlarken anneleri Defne Samyeli'den sert açıklama geldi. Samyeli, 'Bu ülkede yaşamak çok zor' başlığıyla yayınladığı açıklamasında 'Adli Tıp Kurumu sonucuna güvenmiyoruz' sözlerine yer verdi.

Defne Samyeli, kızları Derin-Deren Talu hakkında açıklama yaptı.

'Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim.

Devletin uyuşturucunun ticareti, dağıtımı, ve yaygınlığı konusunda ne kadar etkili mücadele verdiği konusu zaten kocaman bir soru işareti.

Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada ‘gizlilik’ kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz.'

"Bu ülkede yaşamak çok zor", "Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına da güvenmiyoruz."

Açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaşan Defne Samyeli, 'Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına da güvenmiyoruz' dedi. Samyeli, testi bağımsız kurumda yaptıracağını söyledi: 'Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız.'

