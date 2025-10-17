Defne Samyeli’den Kızları Derin-Deren Talu Hakkında Sert Uyuşturucu Açıklaması
Uyuşturucu operasyonuyla alınan ünlülerin sonuçları ortaya çıktı. Kan veya saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilen 8 ünlü isimden ikisi Derin ve Deren Talu kardeşler oldu. Talu kardeşler test sonucunu yalanlarken anneleri Defne Samyeli'den sert açıklama geldi. Samyeli, 'Bu ülkede yaşamak çok zor' başlığıyla yayınladığı açıklamasında 'Adli Tıp Kurumu sonucuna güvenmiyoruz' sözlerine yer verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Defne Samyeli, kızları Derin-Deren Talu hakkında açıklama yaptı.
"Bu ülkede yaşamak çok zor", "Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına da güvenmiyoruz."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın