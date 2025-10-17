onedio
Uyuşturucu Operasyonunda Alınan Ünlülerin Sonuçları Ortaya Çıktı: 8 Ünlüde Uyuşturucu Tespit Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
17.10.2025 - 20:33

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonunda pek çok ünlü ismin ifadeleri ve örnekleri alınmıştı. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre 8 ünlünün kanında veya saçında uyuşturucu tespit edildi. Tahlil sonuçlarında uyuşturucu madde tespit edilen ünlüler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak açıklandı. 

Uyuşturucu operasyonunda alınan ünlülerin kan ve saç tahlilleri ortaya çıktı. 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından geçtiğimiz günlerde yaklaşık 19 ünlüye uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. 

Yeni Şafak’ın haberine göre kanında veya saçında uyuşturucu madde bulunan ünlüler belli oldu. Dilan Polat, Derin Dalu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edildi.

Dilan Polat, Derin-Deren Talu, Berrak Tüzünataç ve Birce Akalay'ın saçında kokain maddesine rastlandı.

Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın kanlarında ise esrar kullanımına bağlı uyuşturucu maddesi tespit edildi.

İlaç etken maddesi tespit edilen ünlüler:

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali olarak açıklandı. İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'nin ilaçlarının yeşil reçete ile alındığı kaydedildi.

Kanında bir maddeye rastlanmayan ünlüler:

Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk.

