Uyuşturucu Operasyonunda Alınan Ünlülerin Sonuçları Ortaya Çıktı: 8 Ünlüde Uyuşturucu Tespit Edildi
Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonunda pek çok ünlü ismin ifadeleri ve örnekleri alınmıştı. Yeni Şafak’ta yer alan habere göre 8 ünlünün kanında veya saçında uyuşturucu tespit edildi. Tahlil sonuçlarında uyuşturucu madde tespit edilen ünlüler Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım olarak açıklandı.
İlaç etken maddesi tespit edilen ünlüler:
Kanında bir maddeye rastlanmayan ünlüler:
