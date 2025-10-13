Ünlülere Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda Bazı Ünlüler Geçmişte Uyuşturucu Kullandığını Kabul Etti

Erdinç'in haberine göre; Gözaltına alınan 19 kişiden bazıları geçmişte uyuşturu madde kullandıklarını kabul etti.

Emrullah Erdinç paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ünlülere yasaklı madde operasyonu… Evlerinde arama yapılmadı, sadece saç ve kan örnekleri alındı. Bazı isimler ise ifadelerinde geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul etti. Herkesin konuştuğu yanlış ise Avrupa’da serbest olan bazı maddeler, Türkiye’de de serbest sanılması. Oysa Türkiye’de her her türlü madde kullanımı suç.”