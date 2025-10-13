onedio
Ünlülere Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda Bazı Ünlüler Geçmişte Uyuşturucu Kullandığını Kabul Etti

Ali Can YAYCILI
13.10.2025 - 12:55

Gazeteci Emrullah Erdinç, geçtiğimiz hafta yapılan ve 19 ünlü ismin kan, idrar ve saç örneği testlerinin yapıldığı uyuşturucu operasyonu hakkındaki son bilgileri paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda detayları anlatan Erdinç, bazı isimlerin ifadelerinde geçmişte uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf ettiklerini söyledi.

İşte Emrullah Erdinç'in haberinin detayları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda birçok ünlü ismi sabahın erken saatlerinde evlerinden aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan aralarında ünlü isimlerin bulunduğu şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen isimler: 

İrem DericiKubilay AkaKaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak TüzünataçDuygu ÖzaslanDemet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert YazıcıoğluFeyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan PolatEngin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray. 

Bu isimlerin ifadeleri alındı sonrasında da Adli Tıp Kurumu’nda kan, idrar ve saç örneği testine tabii tutuldu. 19 isim akşam saatlerinde serbest bırakıldı.

Gazeteci Emrullah Erdinç, operasyon günü yaşananlar hakkında bilgi verdi.

Erdinç'in haberine göre; Gözaltına alınan 19 kişiden bazıları geçmişte uyuşturu madde kullandıklarını kabul etti.

Emrullah Erdinç paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Ünlülere yasaklı madde operasyonu… Evlerinde arama yapılmadı, sadece saç ve kan örnekleri alındı. Bazı isimler ise ifadelerinde geçmişte yasaklı madde kullandıklarını kabul etti. Herkesin konuştuğu yanlış ise Avrupa’da serbest olan bazı maddeler, Türkiye’de de serbest sanılması. Oysa Türkiye’de her her türlü madde kullanımı suç.”

