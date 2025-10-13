Ünlülere Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda Bazı Ünlüler Geçmişte Uyuşturucu Kullandığını Kabul Etti

Gazeteci Emrullah Erdinç, geçtiğimiz hafta yapılan ve 19 ünlü ismin kan, idrar ve saç örneği testlerinin yapıldığı uyuşturucu operasyonu hakkındaki son bilgileri paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda detayları anlatan Erdinç, bazı isimlerin ifadelerinde geçmişte uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf ettiklerini söyledi.
İşte Emrullah Erdinç'in haberinin detayları:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz hafta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda birçok ünlü ismi sabahın erken saatlerinde evlerinden aldı.
Gazeteci Emrullah Erdinç, operasyon günü yaşananlar hakkında bilgi verdi.
