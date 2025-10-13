YKS'ye Geç Kalmasıyla Tanınan Sosyal Medya Yayıncısı ‘rul3k2’ya Canlı Yayında Para Yağdı

Geçtiğimiz aylarda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) 1 dakikayla kaçırması ile tanınan sosyal medyada yayıncılık yapan ‘rul3k2’ya yaptığı canlı yayın sırasında gelen para herkesi şaşkına çevirdi. ‘rul3k2’ya bağış’ olarak canlı yayında 61 bin TL gönderildi. Yayın sırasında ne yapacağını şaşıran kullanıcı “oha arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum” yorumu yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Elif K.'nın canlı yayın sırasında aldığı bağışlar ve verdiği tepkiler:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
YKS’yi 1 dakika kaçırması ile tanınan Elif K. bu kez sosyal medya yayını sırasında aldığı ‘bağış’ ile gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın