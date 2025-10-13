onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
YKS'ye Geç Kalmasıyla Tanınan Sosyal Medya Yayıncısı ‘rul3k2’ya Canlı Yayında Para Yağdı

YKS'ye Geç Kalmasıyla Tanınan Sosyal Medya Yayıncısı ‘rul3k2’ya Canlı Yayında Para Yağdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2025 - 07:45 Son Güncelleme: 13.10.2025 - 08:04

İçerik Devam Ediyor

Geçtiğimiz aylarda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) 1 dakikayla kaçırması ile tanınan sosyal medyada yayıncılık yapan ‘rul3k2’ya yaptığı canlı yayın sırasında gelen para herkesi şaşkına çevirdi. ‘rul3k2’ya bağış’ olarak canlı yayında 61 bin TL gönderildi. Yayın sırasında ne yapacağını şaşıran kullanıcı “oha arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum” yorumu yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte Elif K.'nın canlı yayın sırasında aldığı bağışlar ve verdiği tepkiler:

YKS’yi 1 dakika kaçırması ile tanınan Elif K. bu kez sosyal medya yayını sırasında aldığı ‘bağış’ ile gündemde.

YKS’yi 1 dakika kaçırması ile tanınan Elif K. bu kez sosyal medya yayını sırasında aldığı ‘bağış’ ile gündemde.

YKS'yi 1 dakikayla kaçıran Elif K. sosyal medyada verdiği cevaplarla çok konuşulmuştu. 'Taksi bulamadığım için geç kaldım. Kimliğim, belgem her şeyim yanımdaydı. Seneye tekrar gireceğim' sözleri ile gündem olan Elif K. bu kez de yayınında aldığı bağışlarla gündem oldu. 'rul3k2' ismi ile yayın yapan Elif K. bir yayında 61.000 TL bağış aldı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
16
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın