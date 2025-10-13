YKS'ye Geç Kalmasıyla Tanınan Sosyal Medya Yayıncısı ‘rul3k2’ya Canlı Yayında Para Yağdı

Geçtiğimiz aylarda yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) 1 dakikayla kaçırması ile tanınan sosyal medyada yayıncılık yapan ‘rul3k2’ya yaptığı canlı yayın sırasında gelen para herkesi şaşkına çevirdi. ‘rul3k2’ya bağış’ olarak canlı yayında 61 bin TL gönderildi. Yayın sırasında ne yapacağını şaşıran kullanıcı “oha arkadaşlar ben ilk defa böyle bir şey yaşıyorum” yorumu yaptı.