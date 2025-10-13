10 Binden Fazla Kişi İşsiz Kaldı: Toyota'yı Satın Alacağı İddia Edilen Otomobil Firması Neta Auto İflas Etti
Otomotiv piyasasındaki fiyat artışları ünlü bir markanın iflasına neden oldu. Bir dönem Toyota’yı satın alacağı iddialarıyla gündeme gelen Çinli elektrikli araç üreticisi Neta Auto iflasını açıkladı. 10 binden fazla kişinin işsiz kalmasına neden olan iflasın ana sebebi olarak mali zorluklar nedeniyle firmanın düzenli ve yeterli sayıda üretim yapamaması gösterildi.
Bir dönem Toyota’yı satın alma girişimi ile tüm dünyada adını duyuran araba firmasından iflas haberi geldi.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
