onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
10 Binden Fazla Kişi İşsiz Kaldı: Toyota'yı Satın Alacağı İddia Edilen Otomobil Firması Neta Auto İflas Etti

10 Binden Fazla Kişi İşsiz Kaldı: Toyota'yı Satın Alacağı İddia Edilen Otomobil Firması Neta Auto İflas Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.10.2025 - 10:06 Son Güncelleme: 13.10.2025 - 10:08

Otomotiv piyasasındaki fiyat artışları ünlü bir markanın iflasına neden oldu. Bir dönem Toyota’yı satın alacağı iddialarıyla gündeme gelen Çinli elektrikli araç üreticisi Neta Auto iflasını açıkladı. 10 binden fazla kişinin işsiz kalmasına neden olan iflasın ana sebebi olarak mali zorluklar nedeniyle firmanın düzenli ve yeterli sayıda üretim yapamaması gösterildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem Toyota’yı satın alma girişimi ile tüm dünyada adını duyuran araba firmasından iflas haberi geldi.

Bir dönem Toyota’yı satın alma girişimi ile tüm dünyada adını duyuran araba firmasından iflas haberi geldi.

Ekonomim’de yer alan habere göre; Otomotiv dünyasında bir süredir devam eden yüksek fiyat rekabeti, özellikle Çinli markalar üzerinde ciddi baskı meydana getiriyordu. Bu rekabetin ilk büyük kaybı, yaklaşık 10 bin çalışanı bulunan Çinli elektrikli araç üreticisi Neta Auto oldu.  Küçük bir üretici olarak bilinse de Neta, birçok ülkeye ihracat yapıyor ve bir dönem Toyota'nın olası satın alma listesinde yer aldığı iddia ediliyordu. 

Şirket birkaç ay önce iflas başvurusunda bulundu fakat bu talep ilk aşamada reddedildi. Son gelişmelerle resmî iflas sürecinin resmi olarak başlatıldığı aktarıldı.

Tayland hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında Neta'nın 2025 yılı içinde 19 bin elektrikli araç üretmesi gerekiyordu. Fakat şirket şu ana kadar yalnızca 4 bin adet üretim yapabildi. Elektrikli sedan modeli Neta S ile tanınan marka, finansal baskılar nedeniyle üretim hızını sürdüremedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın