10 Binden Fazla Kişi İşsiz Kaldı: Toyota'yı Satın Alacağı İddia Edilen Otomobil Firması Neta Auto İflas Etti

Ekonomim’de yer alan habere göre; Otomotiv dünyasında bir süredir devam eden yüksek fiyat rekabeti, özellikle Çinli markalar üzerinde ciddi baskı meydana getiriyordu. Bu rekabetin ilk büyük kaybı, yaklaşık 10 bin çalışanı bulunan Çinli elektrikli araç üreticisi Neta Auto oldu. Küçük bir üretici olarak bilinse de Neta, birçok ülkeye ihracat yapıyor ve bir dönem Toyota'nın olası satın alma listesinde yer aldığı iddia ediliyordu.

Şirket birkaç ay önce iflas başvurusunda bulundu fakat bu talep ilk aşamada reddedildi. Son gelişmelerle resmî iflas sürecinin resmi olarak başlatıldığı aktarıldı.

Tayland hükümetiyle yapılan anlaşma kapsamında Neta'nın 2025 yılı içinde 19 bin elektrikli araç üretmesi gerekiyordu. Fakat şirket şu ana kadar yalnızca 4 bin adet üretim yapabildi. Elektrikli sedan modeli Neta S ile tanınan marka, finansal baskılar nedeniyle üretim hızını sürdüremedi.