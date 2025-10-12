Ayakkabı Devi İsmini Değiştirdi Ama Konkordatodan Kurtulamadı

Türkiye’nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı’nın isim ve soyadının baş harflerinden oluşan yeni unvanıyla faaliyet gösteren HK Kundura, mali sıkıntılarla mücadele ediyor.

Edinilen bilgilere göre, yıl içinde yeni adıyla üretim ve satışlarına devam eden şirket, finansal sorunlarını aşamayarak konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayında verilen üç aylık geçici mühletin ardından, şirket iki aylık ek iflas koruması aldı. HK Kundura’nın bir sonraki duruşması Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.