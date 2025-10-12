onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Ayakkabı Devi İsmini Değiştirdi Ama Konkordatodan Kurtulamadı

Ayakkabı Devi İsmini Değiştirdi Ama Konkordatodan Kurtulamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.10.2025 - 20:29

Türkiye'nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura, yeni unvanıyla faaliyet gösteren HK Kundura, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket için iflas koruma kararı verdi. Ayakkabı sektöründe uzun yıllardır yer alan firma, ekonomik zorluklar nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeşil Kundura, HK Kundura oldu mali sorunları aşamadı.

Yeşil Kundura, HK Kundura oldu mali sorunları aşamadı.

Türkiye’nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı’nın isim ve soyadının baş harflerinden oluşan yeni unvanıyla faaliyet gösteren HK Kundura, mali sıkıntılarla mücadele ediyor.

Edinilen bilgilere göre, yıl içinde yeni adıyla üretim ve satışlarına devam eden şirket, finansal sorunlarını aşamayarak konkordato başvurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici mühlet kararı verdi. Temmuz ayında verilen üç aylık geçici mühletin ardından, şirket iki aylık ek iflas koruması aldı. HK Kundura’nın bir sonraki duruşması Aralık 2025’te gerçekleştirilecek.

Yeşil Kundura olarak da konkordato talep etmişlerdi.

Yeşil Kundura olarak da konkordato talep etmişlerdi.

Türkiye’nin çeşitli illerinde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018 yılında yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etmişti. Mahkeme, o dönemde şirkete yönelik yeni haciz işlemlerini durdurmuştu.

2023 Aralık ayında Yeşil Kundura, konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını yeniden düzene sokmayı başardı. Şirketin temelleri ise 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atılmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın