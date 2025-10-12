Ayakkabı Devi İsmini Değiştirdi Ama Konkordatodan Kurtulamadı
Türkiye'nin köklü ayakkabı markalarından Yeşil Kundura, yeni unvanıyla faaliyet gösteren HK Kundura, mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket için iflas koruma kararı verdi. Ayakkabı sektöründe uzun yıllardır yer alan firma, ekonomik zorluklar nedeniyle bu adımı atmak zorunda kaldı.
Yeşil Kundura, HK Kundura oldu mali sorunları aşamadı.
Yeşil Kundura olarak da konkordato talep etmişlerdi.
