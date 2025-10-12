Berke Özer'in Milli Takım Kampını Terk Etmesinin Ardından Sosyal Medya İkiye Bölündü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen kaleci Berke Özer’in A Milli Takım kampını izinsiz olarak terk ettiğini açıkladı. Federasyon, Özer’in yerine Muhammed Şengezer’in kadroya dâhil edildiğini duyurdu.

Ancak Berke Özer, TFF’nin açıklamasının ardından kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamptan teknik ve idari ekibin bilgisi ve izniyle ayrıldığını belirterek iddiaları reddetti.

Yaşanan bu gelişme sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcıların bir kısmı Berke Özer’e destek verirken, bazıları ise kalecinin haklı olsa bile milli takım disiplini konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini savundu.

Kamuoyunda tartışmanın odağında bu kez Berke değil, TFF’nin açıklama biçimi yer aldı.