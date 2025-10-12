onedio
Berke Özer'in Milli Takım Kampını Terk Etmesinin Ardından Sosyal Medya İkiye Bölündü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
12.10.2025 - 17:51

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fransa Ligue 1 takımlarından Lille’de forma giyen kaleci Berke Özer’in A Milli Takım kampını izinsiz olarak terk ettiğini açıkladı. Federasyon, Özer’in yerine Muhammed Şengezer’in kadroya dâhil edildiğini duyurdu.

Ancak Berke Özer, TFF’nin açıklamasının ardından kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kamptan teknik ve idari ekibin bilgisi ve izniyle ayrıldığını belirterek iddiaları reddetti.

Yaşanan bu gelişme sosyal medyada geniş yankı buldu. Kullanıcıların bir kısmı Berke Özer’e destek verirken, bazıları ise kalecinin haklı olsa bile milli takım disiplini konusunda daha dikkatli davranması gerektiğini savundu.

Kamuoyunda tartışmanın odağında bu kez Berke değil, TFF’nin açıklama biçimi yer aldı.

Milli takımın Bulgaristan'ı 6-1 yendiği maçın ardından TFF'den Berke Özer'le ilgili açıklama geldi.

TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“A Milli Takım kalecilerimizden Berke Özer, dün oynanan Bulgaristan-Türkiye karşılaşmasında maç kadrosunda yer almamasını gerekçe göstererek, takımımızın İstanbul’a dönüşünün ardından kendi isteğiyle ve teknik ile idari ekibin onayı olmadan kamptan ayrılmıştır.”

Berke Özer de bu açıklamaya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Berke Özer, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, milli takım kampı öncesinde yaşadığı sakatlık durumunu teknik ekiple paylaştığını belirtti:

“A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrılarımı ve bu konudaki durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, eğer maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci dinlenerek ve tedavi olarak geçirmenin daha doğru olacağını iletmiştim. Buna rağmen çağrılmamın ardından, her zaman olduğu gibi ülkemin formasını giymenin gururuyla kampa katıldım. Kamp süresince iletişimimde ya da motivasyonumda herhangi bir eksiklik yaşanmadı.”

Karşılıklı açıklamaların ardından sosyal medya da adetaya ikiye bölündü. Berke'ye destek verenlerin hedefinde ise TFF ve kadroya müdahil oldukları iddia edilen menajerler vardı.

