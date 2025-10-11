Bir Zamanlar Süper Lig'de Mücadele Eden Adanaspor, Gelen Hesabı Ödeyemedi ve Lokantada Mahsur Kaldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Adanaspor, Fethiyespor deplasmanına giderken ilginç bir olay yaşadı. Turuncu-beyazlı kafile, Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi’nde yemek molası verdi. Ancak hesap ödeme sırasında beklenmedik bir aksilik yaşandı. Yemek ücreti ödenemeyince futbolcular ve teknik ekip kısa süreliğine lokantada mahsur kaldı. Olay sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Adanaspor cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kafileye "IBAN'la halledeceğiz" dediler ancak hesap ödenmedi.
Mahsur kaldılar ve devreye teknik direktör girdi.
