Bir Zamanlar Süper Lig'de Mücadele Eden Adanaspor, Gelen Hesabı Ödeyemedi ve Lokantada Mahsur Kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zor günler yaşayan Adanaspor’un Fethiyespor deplasmanına yolculuğu, beklenmedik bir krizle gündeme geldi. Kulübün yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi’nde yemek ücreti ödenemeyince, takım kafilesi kısa süreliğine lokantada mahsur kaldı.

Başkan Ergin Göleli’nin son anda temin ettiği otobüsle yola çıkan Adanaspor ekibi, Pazar günü oynanacak Fethiyespor maçına yetişmek için zorlu bir yolculuk sürdürüyor. Seyahat boyunca yemek ve konaklama ödemelerinin IBAN üzerinden yapılacağı söylendi ancak herhangi bir ödeme gerçekleşmedi.