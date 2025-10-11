onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bir Zamanlar Süper Lig'de Mücadele Eden Adanaspor, Gelen Hesabı Ödeyemedi ve Lokantada Mahsur Kaldı

Bir Zamanlar Süper Lig'de Mücadele Eden Adanaspor, Gelen Hesabı Ödeyemedi ve Lokantada Mahsur Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
11.10.2025 - 17:28

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Adanaspor, Fethiyespor deplasmanına giderken ilginç bir olay yaşadı. Turuncu-beyazlı kafile, Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi’nde yemek molası verdi. Ancak hesap ödeme sırasında beklenmedik bir aksilik yaşandı. Yemek ücreti ödenemeyince futbolcular ve teknik ekip kısa süreliğine lokantada mahsur kaldı. Olay sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, Adanaspor cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kafileye "IBAN'la halledeceğiz" dediler ancak hesap ödenmedi.

Kafileye "IBAN'la halledeceğiz" dediler ancak hesap ödenmedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta zor günler yaşayan Adanaspor’un Fethiyespor deplasmanına yolculuğu, beklenmedik bir krizle gündeme geldi. Kulübün yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi’nde yemek ücreti ödenemeyince, takım kafilesi kısa süreliğine lokantada mahsur kaldı.

Başkan Ergin Göleli’nin son anda temin ettiği otobüsle yola çıkan Adanaspor ekibi, Pazar günü oynanacak Fethiyespor maçına yetişmek için zorlu bir yolculuk sürdürüyor. Seyahat boyunca yemek ve konaklama ödemelerinin IBAN üzerinden yapılacağı söylendi ancak herhangi bir ödeme gerçekleşmedi.

Mahsur kaldılar ve devreye teknik direktör girdi.

Mahsur kaldılar ve devreye teknik direktör girdi.

Pelit Taşpınar Dinlenme Tesisi’nde yaşanan ödeme krizi sırasında lokanta çalışanlarının Başkan Ergin Göleli’ye ulaşamaması üzerine Adanaspor kafilesi kısa süreliğine adeta rehin kaldı. Gerginliği teknik direktör Yüksel Yeşilova sonlandırdı; Yeşilova, ücreti kendi hesabından ödeyerek ekibin yeniden yola çıkmasını sağladı.

Yemek krizinin çözülmesine rağmen kafilenin Fethiye’ye varıp varamayacağı hâlâ belirsizliğini koruyor. Yardımcı antrenör Mesut Cömert’in, akşam yemeği ve konaklama düzenlemelerinin yapılmaması nedeniyle 20 genç futbolcunun sorumluluğunu almak istemediği öne sürüldü. Bu gelişme, takımın nasıl geri döneceği konusunu da gündeme taşıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
3
3
3
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın