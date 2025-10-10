Almanya'da Bild, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da Yasakladığı Şeyleri Yazdı

İlkay Gündoğan, Galatasaray’a transfer olarak Süper Lig’deki kariyerine yeni bir sayfa açtı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, saha içi vizyonu ve oyun kurma becerisiyle sarı-kırmızılı takımda fark yaratıyor. Teknik ekip, Gündoğan’ın liderlik özelliklerinin genç oyunculara örnek olmasını bekliyor. Taraftarlar da deneyimli futbolcunun takıma katkı sağlayacağına inanıyor. İlk maç performansları, transferin ne kadar isabetli olduğunu göstermeye başladı.

İlkay'ın tesis içindeki profesyonel tavırları ise genç oyunculara örnek olarak gösteriliyor. Bild de İlkay'ın tesislerde yasakladığı bazı şeyleri sayfalarına taşıdı.

Kaynak - Sport Bild