Almanya'da Bild, İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'da Yasakladığı Şeyleri Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.10.2025 - 20:49

İlkay Gündoğan, Galatasaray’a transfer olarak Süper Lig’deki kariyerine yeni bir sayfa açtı. Tecrübeli orta saha oyuncusu, saha içi vizyonu ve oyun kurma becerisiyle sarı-kırmızılı takımda fark yaratıyor. Teknik ekip, Gündoğan’ın liderlik özelliklerinin genç oyunculara örnek olmasını bekliyor. Taraftarlar da deneyimli futbolcunun takıma katkı sağlayacağına inanıyor. İlk maç performansları, transferin ne kadar isabetli olduğunu göstermeye başladı.

İlkay'ın tesis içindeki profesyonel tavırları ise genç oyunculara örnek olarak gösteriliyor. Bild de İlkay'ın tesislerde yasakladığı bazı şeyleri sayfalarına taşıdı. 

Kaynak - Sport Bild

İlk olarak "nutella" tepkisiyle gündeme gelmişti.

Galatasaray’ın yeni yıldızı Ilkay Gündoğan, takıma katıldığı günden itibaren sadece sahada değil, kulüp hayatında da disiplinini hissettirdi. Kulüp yemekhanesinde bir kahvaltı sırasında Nutella’yı görünce “Bunun burada ne işi var, kaldırın bunu” dediği öğrenildi.

Tüm hayatını programlı şekilde yaşıyor.

Almanya milli takımının eski kaptanı, özel hayatında uzun yıllardır şeker tüketmiyor; akşam 20’den sonra yemek yemiyor, karbonhidratları sadece maç günleri sınırlı miktarda alıyor. Bu disiplin sayesinde 34 yaşında olmasına rağmen saha içi performansını üst seviyede tutuyor ve son olarak Liverpool karşısında şampiyonlar ligi maçında en çok koşan oyunculardan biri oldu.

