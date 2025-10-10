onedio
İtalya-İsrail Maçında Güvenlik Önlemleri Artırıldı: İsrail, MOSSAD Ajanlarıyla Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.10.2025 - 19:16

2026 Dünya Kupası eleme maçında İtalya ile İsrail’in Udine’de karşı karşıya gelmesi öncesi şehirde güvenlik önlemleri artırıldı. Yerel yetkililer, maçın oynanacağı kentte en yüksek alarm seviyesinin ilan edildiğini duyururken, MOSSAD ajanlarının da görev yapacağı bildirildi. Maç öncesi alınan bu önlemler, olası güvenlik risklerine karşı proaktif bir adım olarak değerlendiriliyor.

İsrail'in ev sahipliğinde oynanan maçta protestolar maça damga vurmuştu.

İtalya'nın Macaristan'da 5-4 kazandığı maçta İtalyan taraftarlar İsrail marşına sırtını dönmüş, maç içinde ve sonunda da İtalyan futbolcular sık sık İsrailli futbolcularla karşı karşıya gelmişti. 

Maç önünde Filistinli çocuklar için mesaj yayınlayan Gattuso da İsrailli futbolcularla sert bir tartışma yaşamıştı. 

Şimdi İtalya'da Udine'de oynanacak maç için İsrail daha büyük protestolardan çekiniyor.

"Çok yüksek riskli" maç kategorisinde oynanacak.

Gazze'de barış senaryolarının tartışıldığı günlerde, 2026 Dünya Kupası eleme maçında İtalya ile İsrail’in Udine’de oynanacak karşılaşması için alarm verildi. La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Udine Valiliği maçın “çok yüksek riskli” olarak ilan edildiğini duyurdu. Kararnamede, şiddet eğilimli grupların maça sızma olasılığına karşı hükümetin yerel kurumlarla birlikte kapsamlı güvenlik önlemleri aldığı belirtildi.

MOSSAD maçta görev yapacak, takımı yakından takip edecek.

Udine’deki işletmeler için maç günü sabah 08.00’den gece yarısına kadar cam, seramik ve teneke kaplarda satış yapmak yasaklandı. Ayrıca, sandalyeler, saksılar ve dış mekân eşyalarının olası tehlikelere karşı kaldırılması zorunlu kılındı. Friuli Stadı çevresinde ise en az iki helikopterle havadan denetim yapılacak.

La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre, İsrail kafilesi konakladığı süre boyunca 24 saat boyunca gözetim altında tutulacak ve eskort edilecek. “Yurtdışındaki İsrail vatandaşlarını ilgilendiren kritik durumlarda olduğu gibi, İsrail gizli servisi MOSSAD da görevlendirilecek. Bu, ulusal güvenlik açısından büyük önem taşıyor” denildi.

