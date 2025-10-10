İtalya-İsrail Maçında Güvenlik Önlemleri Artırıldı: İsrail, MOSSAD Ajanlarıyla Geliyor
2026 Dünya Kupası eleme maçında İtalya ile İsrail’in Udine’de karşı karşıya gelmesi öncesi şehirde güvenlik önlemleri artırıldı. Yerel yetkililer, maçın oynanacağı kentte en yüksek alarm seviyesinin ilan edildiğini duyururken, MOSSAD ajanlarının da görev yapacağı bildirildi. Maç öncesi alınan bu önlemler, olası güvenlik risklerine karşı proaktif bir adım olarak değerlendiriliyor.
İsrail'in ev sahipliğinde oynanan maçta protestolar maça damga vurmuştu.
"Çok yüksek riskli" maç kategorisinde oynanacak.
MOSSAD maçta görev yapacak, takımı yakından takip edecek.
