İtalya-İsrail Maçında Güvenlik Önlemleri Artırıldı: İsrail, MOSSAD Ajanlarıyla Geliyor

Udine’deki işletmeler için maç günü sabah 08.00’den gece yarısına kadar cam, seramik ve teneke kaplarda satış yapmak yasaklandı. Ayrıca, sandalyeler, saksılar ve dış mekân eşyalarının olası tehlikelere karşı kaldırılması zorunlu kılındı. Friuli Stadı çevresinde ise en az iki helikopterle havadan denetim yapılacak.

La Gazzetta dello Sport’un aktardığı bilgilere göre, İsrail kafilesi konakladığı süre boyunca 24 saat boyunca gözetim altında tutulacak ve eskort edilecek. “Yurtdışındaki İsrail vatandaşlarını ilgilendiren kritik durumlarda olduğu gibi, İsrail gizli servisi MOSSAD da görevlendirilecek. Bu, ulusal güvenlik açısından büyük önem taşıyor” denildi.