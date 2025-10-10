Henrik Mkhitaryan, Fenerbahçe'nin Eski Hocası Jose Mourinho'nun Kendisine Attığı Mesajları İfşa Etti
Kariyeri boyunca José Mourinho’nun pek çok tartışmaya ve gerilime imza attığı biliniyor. Bu gerilimlerden biri de Henrikh Mkhitaryan ile yaşandı. Ermeni futbolcu, Manchester United’da Mourinho’nun teknik direktörlüğü altında forma giyerken yaşadığı sorunları otobiyografisinde paylaştı. Mkhitaryan, Old Trafford soyunma odasında Portekizli hoca ile karşı karşıya geldiği anları ayrıntılarıyla anlattı ve yaşanan gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mkhitaryan, Mourinho ile yüz yüze geldiği anlarda yaşadıkları tartışmaya dair şunları yazdı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Her gece bana WhatsApp'tan mesaj attı"
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın