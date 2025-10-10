Henrik Mkhitaryan, Fenerbahçe'nin Eski Hocası Jose Mourinho'nun Kendisine Attığı Mesajları İfşa Etti

“Ona dedim ki: ‘Artık bir buçuk yıldır beni eleştiriyorsunuz, Manchester United’a geldiğimden beri.’ Mourinho bana ‘b.k’ dedi ve sinirlerime hakim olamadım. ‘Asıl b.k sizsiniz. Hem de koca bir b.k.’”

Gerilim yükselince Mourinho, ona şu sözlerle çıkıştı: “Defol buradan, seni bir daha görmek istemiyorum.”