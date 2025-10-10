onedio
Henrik Mkhitaryan, Fenerbahçe'nin Eski Hocası Jose Mourinho'nun Kendisine Attığı Mesajları İfşa Etti

Hakan Karakoca
10.10.2025 - 17:58

Kariyeri boyunca José Mourinho’nun pek çok tartışmaya ve gerilime imza attığı biliniyor. Bu gerilimlerden biri de Henrikh Mkhitaryan ile yaşandı. Ermeni futbolcu, Manchester United’da Mourinho’nun teknik direktörlüğü altında forma giyerken yaşadığı sorunları otobiyografisinde paylaştı. Mkhitaryan, Old Trafford soyunma odasında Portekizli hoca ile karşı karşıya geldiği anları ayrıntılarıyla anlattı ve yaşanan gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi.

Mkhitaryan, Mourinho ile yüz yüze geldiği anlarda yaşadıkları tartışmaya dair şunları yazdı:

“Ona dedim ki: ‘Artık bir buçuk yıldır beni eleştiriyorsunuz, Manchester United’a geldiğimden beri.’ Mourinho bana ‘b.k’ dedi ve sinirlerime hakim olamadım. ‘Asıl b.k sizsiniz. Hem de koca bir b.k.’”

Gerilim yükselince Mourinho, ona şu sözlerle çıkıştı: “Defol buradan, seni bir daha görmek istemiyorum.”

"Her gece bana WhatsApp'tan mesaj attı"

Inter forması giyen futbolcu, yaşananları anlatırken Mourinho'nun her gece kendisine mesaj attığını açıkladı:

“Antrenmanlarda bana tek kelime etmezdi, sessiz kalırdı. Ama her gece bana WhatsApp’tan mesaj atardı: ‘Miki, lütfen git.’ Ben de hep aynı kopya cevabı yollardım: ‘Uygun bir takım bulursam giderim, yoksa yazı bekleyeceğim.’”

Aylar sonra Mourinho, her gün gönderdiği mesajın içeriğini değiştirdi:

“‘Miki, lütfen git, böylece Alexis Sanchez’i transfer edebilirim.’”

Mkhitaryan ise son kez şöyle yanıt verdi:

Sırf sizi memnun etmek için gitmeyeceğim, lütfen bana yazmayı bırakın. İsterseniz Mino (Raiola, vefat eden eski menajerim) ile konuşun.”

Tecrübeli oyuncunun aktardığına göre ikilinin arasındaki gerilim Old Trafford'da bir süre daha devam etmiş.

