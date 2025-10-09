Köy Takımı 1 Maç Daha Kazanırsa Şampiyonlar Ligi'nde Oynayacak

İsveç’in küçük sahil kasabası Hällevik’te kurulu Mjällby, yalnızca 800 kişilik nüfusa sahip bir köy takımı olmasına rağmen ülke futbolunda büyük ses getirmeyi başardı. Küçük bir topluluk olmasına karşın, Mjällby’nin maçlarını izlemeye gelenler genellikle tüm kasabanın birleşmiş hali gibi oluyor; yerel kahvelerden gençler, yaşlılar, çocuklar ve aileler tribünleri dolduruyor.

Bu takım bir maç daha kazanırsa gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde karşımıza çıkacak.