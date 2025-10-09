Köy Takımı 1 Maç Daha Kazanırsa Şampiyonlar Ligi'nde Oynayacak
Mjällby AIF, 2025 Allsvenskan sezonunda tarih yazıyor. Son olarak Elfsborg'u 2-0 mağlup eden takım, lider Hammarby'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edebilir. Ligde 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 63 puan topladılar. Bu başarı, kulübün tarihindeki en iyi performanslardan biri olarak kaydediliyor. Takım, 9 Kasım'da BK Häcken ile oynayacağı son maçta şampiyonluğunu resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsveç'in peri masalı oldular.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlk kez Avrupa kupalarında boy gösterecekler... Hem de Şampiyonlar Ligi'nde!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
anlaşıldı seneye bizi zorlayacak takım belli oldu (GS)