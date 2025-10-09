onedio
Köy Takımı 1 Maç Daha Kazanırsa Şampiyonlar Ligi'nde Oynayacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.10.2025 - 19:49

Mjällby AIF, 2025 Allsvenskan sezonunda tarih yazıyor. Son olarak Elfsborg'u 2-0 mağlup eden takım, lider Hammarby'nin puan kaybetmesi halinde şampiyonluğunu ilan edebilir. Ligde 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle 63 puan topladılar. Bu başarı, kulübün tarihindeki en iyi performanslardan biri olarak kaydediliyor. Takım, 9 Kasım'da BK Häcken ile oynayacağı son maçta şampiyonluğunu resmiyete kavuşturmayı hedefliyor.

İsveç'in peri masalı oldular.

Mjällby, İsveç liginde 26 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 63 puana ulaştı. Liderle ikinci Hammarby arasında 11 puan fark var. Kalan 4 haftada sadece bir galibiyet alması şampiyonluğu garantilerken, Hammarby’nin bir sonraki maçta puan kaybetmesi durumunda da şampiyonluk resmileşecek.

İlk kez Avrupa kupalarında boy gösterecekler... Hem de Şampiyonlar Ligi'nde!

İsveç’in küçük sahil kasabası Hällevik’te kurulu Mjällby, yalnızca 800 kişilik nüfusa sahip bir köy takımı olmasına rağmen ülke futbolunda büyük ses getirmeyi başardı. Küçük bir topluluk olmasına karşın, Mjällby’nin maçlarını izlemeye gelenler genellikle tüm kasabanın birleşmiş hali gibi oluyor; yerel kahvelerden gençler, yaşlılar, çocuklar ve aileler tribünleri dolduruyor.

Bu takım bir maç daha kazanırsa gelecek sene Şampiyonlar Ligi'nde karşımıza çıkacak.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
