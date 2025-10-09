İsrail Başbakanlık Ofisi Trump'a Yapay Zeka ile Nobel Barış Ödülü Verdi

Hamas, 3 Ekim Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi için önerdiği ateşkes planının bazı maddelerini kabul ettiklerini, diğer maddelerin ise kapsamlı görüşmelerle karara bağlanacağını duyurmuştu. Bunun ardından Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde İsrail ile dolaylı müzakereler yürütüldü. Pazartesi günü başlayan ve üç gün süren görüşmelerin sonucunda Hamas ve İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladı.

ABD Başkanı Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı sona erdirdiğini belirterek Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini savunmuştu.