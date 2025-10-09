onedio
İsrail Başbakanlık Ofisi Trump'a Yapay Zeka ile Nobel Barış Ödülü Verdi

İsrail Başbakanlık Ofisi Trump'a Yapay Zeka ile Nobel Barış Ödülü Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.10.2025 - 18:45

İsrail Başbakanlık Ofisi, 2025 Nobel Barış Ödülü’nün ABD Başkanı Donald Trump’a verilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, Trump’ın uluslararası barış çabalarına yaptığı katkılara dikkat çekildi. Sosyal medyada ise Trump’ın Nobel Barış Ödülü’nü kazandığını gösteren yapay zeka ile oluşturulmuş bir fotoğraf paylaşıldı. Bu gelişme, dünya genelinde geniş yankı uyandırdı.

"O bunu hak ediyor"

"O bunu hak ediyor"

İsrail Başbakanlık Ofisi, sosyal medya üzerinden 2025 Nobel Barış Ödülü’nün ABD Başkanı Donald Trump’a verilmesi çağrısında bulundu. Paylaşımda, “Nobel Barış Ödülü Trump’a verilmeli, bunu hak ediyor!” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, Trump’ın ödülü kazandığını gösteren yapay zekâyla hazırlanmış bir görsel de paylaşımda kullanıldı.

Trump da ödülü kendisinin kazanması gerektiğini düşünüyor.

Trump da ödülü kendisinin kazanması gerektiğini düşünüyor.

Hamas, 3 Ekim Cuma günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi için önerdiği ateşkes planının bazı maddelerini kabul ettiklerini, diğer maddelerin ise kapsamlı görüşmelerle karara bağlanacağını duyurmuştu. Bunun ardından Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde İsrail ile dolaylı müzakereler yürütüldü. Pazartesi günü başlayan ve üç gün süren görüşmelerin sonucunda Hamas ve İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasını onayladı.

ABD Başkanı Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, 7 savaşı sona erdirdiğini belirterek Nobel Barış Ödülü’nü hak ettiğini savunmuştu.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
