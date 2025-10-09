İsrail Başbakanlık Ofisi Trump'a Yapay Zeka ile Nobel Barış Ödülü Verdi
İsrail Başbakanlık Ofisi, 2025 Nobel Barış Ödülü’nün ABD Başkanı Donald Trump’a verilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, Trump’ın uluslararası barış çabalarına yaptığı katkılara dikkat çekildi. Sosyal medyada ise Trump’ın Nobel Barış Ödülü’nü kazandığını gösteren yapay zeka ile oluşturulmuş bir fotoğraf paylaşıldı. Bu gelişme, dünya genelinde geniş yankı uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"O bunu hak ediyor"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trump da ödülü kendisinin kazanması gerektiğini düşünüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
en iyi siyonist ödülünü vermeleri lazım birilerini hatırlatıyor mu size
kusma emojisi bir haber sitesinde lüks değil, zaruri bir ihtiyaçtır, anlayın artık şunu.
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.